İnegöl’de Tiyatro Festivali sona erdi

İnegöl Belediyesi’nin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü çerçevesinde düzenlediği ve 6 gün 6 gece süren Tiyatro Festivali pazar akşamı son buldu. Final oyunu sonrası Dünya Tiyatro Günü nedeniyle pasta kesimi yapıldı.

İnegöl Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla 2227 Mart tarihleri arasında 6 gün 6 gece süren Tiyatro Festivali düzenledi. Festival süresince 6 yetişkin ve 6 çocuk olmak üzere 12 tiyatro oyunu İnegöllü sanat severlerin beğenisine sunuldu. Festival çerçevesinde tüm oyunlar Beşinci Mevsim Kültür Merkezimizde sahnelenirken, her gün 14.00’da çocuk oyunları, 20.00’da ise yetişkin tiyatro gösterileri izleyici ile buluştu.

Festivalin startı Salı günü Tiyatro Eylül’ün sahnelediği “Robinson Crusoe” isimli çocuk tiyatro gösterisi ile verildi. Aynı günün akşamında ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahnelediği “İstiklal Yolu Mehmet Akif” isimli oyun izleyici ile buluştu. 24 Mart Çarşamba günü; gündüz seansında Altıeylül Belediyesi Kent Sahnesi “Ormanlar Kralı Ağustos Böceği” isimli çocuk oyununu, akşam 20.00’da ise Tiyatro Sır “Gerçekler Yalanlar” isimli oyunu sahneledi. 25 Mart Perşembe günü Tiyatro Çocuk “Kocaayak Yeti” oyunu, akşam 20.00’da Uğultu Tiyatrosu “Eniştemin Suçu Ne” oyunuyla izleyici karşısına çıktı. 26 Mart Cuma günü Balon Kukla Tiyatrosu “80 Günde Devri Alem” ve Yüksel Ünal “Yüksek Ünal Bir muhabbet Hali” gösterisiyle sahne aldı. 27 Mart Cumartesi günü Karart Sanat “Saklı Kasaba” ve Gate Yapım “Sır” oyununu sahneledi. Final gününde ise 28 Mart Pazar günü İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu gündüz “Ak Masal Kara Masal” akşam da “Deliler Evi” oyunuyla İnegöllü sanatseverin karşısına çıktı.

Pazar akşamı oynanan Deliler Evi oyunu sonrası, Dünya Tiyatro Günü nedeniyle pasta kesimi yapıldı.

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