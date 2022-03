Âşık Murat Çobanoğlu Yıldırım’da anıldı

Yıldırım Belediyesi ve Kars Ardahan Iğdır Federasyonu, Âşık Murat Çobanoğlu’nu vefatının 17’nci yıl dönümünde, düzenlediği program ile andı.

Yıldırım Belediyesi, milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılması hedefiyle önemli etkinlikleri ilçe sakinleriyle buluşturmayı sürdürüyor. Âşıklık geleneğinin ustalarından Âşık Murat Çobanoğlu, vefatının 17’nci yıl dönümünde Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen program ile anıldı. ‘Âşık Murat Çobanoğlu Anma Programı’na Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fuat Alpaslan, Kars Ardahan Iğdır Federasyonu Başkanı İrfan Koç, Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, belediye meclis üyeleri, AK Parti ve MHP teşkilat yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Moderatörlüğünü Ömer Aydoğdu’nun yapmış olduğu anma programı, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Taş’ın ‘Âşıklık Geleneği’ sunumuyla başladı. Ardından, Âşık Mürsel Sinan, Âşık Temel Turabi, Âşık Ahmet Poyrazoğlu, Âşık Gültekin Bulutoğlu, Âşık Taha Turabioğlu, Âşık Maksut Feryadi, Âşık Selahattin Dündar, Âşık Günay Yıldız, Âşık Ozan Reyhani, ünlü halk ozanını türküleriyle andı.

Yıldırım Belediyesi olarak bir yandan kentin geleceğini inşa ederken, bir yandan da kentin tarihini, kültürünü, sanatını, vefasını, ruhunu ve medeniyet mirasını ayağa kaldırmaya çalıştıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “ Cumalıkızık’a, Yeşil Cami’ye, Yeşil Türbe’ye, Emir Sultan’a, Yıldırım Bayezid Külliyesine, Âşık Yunus’a ev sahipliği yapan Yıldırım, medeniyetimizin kadim şehirlerinden biridir. Yıldırım gibi; tarihi zengin, manevi ve kültürel alt yapısı sağlam, ecdat yadigârı, kadim bir kente yapılacak her iş, atılacak her adım medeniyet ölçütlerimize uygun olmak zorunda. Bu nedenle Yıldırım Belediyesi olarak biz, bir yandan kentin geleceğini inşa ederken, bir yandan da kentin tarihini, kültürünü, sanatını, vefasını, ruhunu ve medeniyet mirasını ayağa kaldırmaya gayret ediyoruz. Yaptığımız programlarla medeniyetimizin kandillerini hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Yakın zaman içinde Hz. Mevlana’yı, Âşık Yunus’u, Âşık Sümmani’yi, Âşık Reyhani’yi yâd ettik. Âşık Cemal Divani’ye saygı gecesi düzenledik. Yine kültür varlığımızın en önemli hazinelerinden, âşıklık geleneğinin büyük temsilcisi Âşık Murat Çobanoğlu’nu yâd etmek ve mirasını gelecek kuşaklara taşımak için bir organizasyon düzenledik. Âşık Murat Çobanoğlu’nun genç kuşaklara tanıtılmasına önemli katkılar sunacak bu programı hazırlayan tüm çalışma arkadaşlarıma, âşıklarımıza, hocalarımıza teşekkür ediyorum ve rahmetli Âşık Murat Çobanoğlu’nu rahmet ve minnetle anıyorum. Allah bu milleti ezansız ve ozansız bırakmasın” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın “Ozanlarımız kültürümüzü gelecek nesille buluşturmak için köprü vazifesi görmektedirler. Ozanlarımız birlik ve beraberliğimizi sağlamak adına çok önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Ben Âşık Murat Çobanoğlu’na Allah’tan rahmet diliyorum ve Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’ı da âşıklık kültürünü yaşatmak adına verdiği gayretten ötürü kutluyorum” ifadelerini kullandı. Öte yandan Kars Ardahan Iğdır Federasyonu Başkanı İrfan Koç, “Kars’ta her yıl Çobanoğlu Âşıklar Bayramı düzenlenir. Bu yıl ilk defa Yıldırım Belediyemiz ile birlikte Bursa’da Çobanoğlu anma programı organize ettik. Bu anlamda Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a çok teşekkür ediyoruz” sözlerini kaydetti.

