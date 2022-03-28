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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevruz Bayramı BUÜ’de kutlandı

İHA

Nevruz Bayramı BUÜ’de kutlandı

Baharın gelişi ve Türklerin yeniden uyanış günü olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (TÜDAM) düzenlediği program ile kutlandı.
Türk Ocağı Bursa Şubesi’nin de destek verdiği etkinlik, Görükle Kampüsü’ndeki Atatürk Anıtı’nın önünde düzenlenen saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Açılış töreninin ardından katılımcılar Mehter ekibinin öncülük ettiği kortej ile programın düzenleneceği alana geldi. Etkinliğe BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türk Ocağı Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı, TÜDAM Müdürü Doç. Dr. Erdem Özdemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
Kısa bir selamlama konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “İnşallah, bu yıldan itibaren başta Türkİslam dünyası olmak üzere tüm mazlum ve mağdur milletler istiklallerine kavuştukları, hürriyet içerisinde yaşadıkları ve her türlü baskı ve zulümden kurtuldukları bir sürece doğru yelken açarız. Böylesi önemli günler; bizim zaman zaman unuttuğumuz veya unutmaya yüz tuttuğumuz belli gerçeklerin hatırlanmasına vesile oluyor. Bu anlamda 2022 Nevruzumuzun başta Türk dünyası olmak üzere tüm milletlere hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bayramın neşe içinde kutlanmasını diliyorum. Adaletin, hakkaniyetin ve hakça paylaşımın egemen olduğu bir dünya özleminin gerçekleşmesini temenni ediyorum” diye konuştu.
Bereket ve kardeşlik vurgusu
Türk Ocağı Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı ise hava muhalefeti nedeniyle kutlamaları bir hafta gecikmeli olarak düzenlemek zorunda kaldıklarını açıkladı. Nevruzun ruhuna uygun bir şekilde kutlama yapmak istediklerini kaydeden Prof. Dr. Selçuk Kırlı; “Biz Türkler, dünyanın hangi coğrafyasında olursak olalım, ismimiz başkaları tarafından nasıl nitelendirilirse nitelendirilsin veya kendimize hangi ismi layık görürsek görelim, sonuçta büyük Türk gövdesinin dalları olarak dünyanın her yerinde yenigünü ErgenekonDiriliş efsanesinin aslına uygun olarak kutlarız. Çünkü bizim dirilişimiz Ergenekon’ndan çıkışımız ile başlar ve dünyanın her tarafına yayılır. Mühim olan bayramı bayram gibi kutlamaktır. Nevruz berekettir. Nevruz kardeşliktir. Nevruz diriliştir. Türk dünyasının ilk ve tek ortak bayramı olması açısından büyük bir önem taşımaktadır. Halkın yüreğinden kopan bambaşka bir bayramdır” dedi.
TÜDAM Müdürü Doç. Dr. Erdem Özdemir de Yenigün ve Ergenekon Bayramı Nevruz’un kutlu olması temennisinde bulundu. Özdemir; “Yenigün, inşallah hepimize hayırlar getirir. Bütün Türk dünyasına huzur ve barış getirsin. Esir Türk yurtlarımıza da özgürlük getirsin” şeklinde konuştu.
Açılış töreninin ardından halk dansları gösterileri, halk müziği konseri, demir dövme ve ateşten atlama ile ok atma töreni gerçekleştirildi. Programda Türk Ocağı Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı ve TÜDAM Müdürü Doç. Dr. Erdem Özdemir tarafından BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’a özel yapım bir semeni takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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