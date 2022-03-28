Kapalı çarşı fareleri yakayı ele verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapalı çarşı fareleri yakayı ele verdi

İHA

Kapalı çarşı fareleri yakayı ele verdi

Bursa’da yürüyen kadının çantasından cep telefonu çalan hırsızın cesaretini görenler 'pes' dedi. Görüntülerden yola çıkan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri kısa sürede yakalamayı başardı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi Kapalıçarşı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahıs 2 kadını bir süre takibe alarak arkalarından ilerledi. Şüpheli, kalabalığa aldırış etmeden bir anlık boşluktan yararlanarak kadınlardan birinin çantasından cep telefonunu çaldı. Ardından şüpheli hızlıca bölgeden uzaklaşarak kaçtı.
Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Müracaat üzere polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Güvenlik kameralarından eşgalleri belirlenen şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler A.S. ve S.E. adliyeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkarılan A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.E. tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yılmaz’dan YILMEK kursiyelerine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz’dan YILMEK kursiyelerine ziyaret
Osmangazi Belediyesi meclis salonu sınıf oldu
YEREL HABERLER Osmangazi Belediyesi meclis salonu sınıf oldu
Nevruz Bayramı BUÜ’de kutlandı
YEREL HABERLER Nevruz Bayramı BUÜ’de kutlandı
Âşık Murat Çobanoğlu Yıldırım’da anıldı
YEREL HABERLER Âşık Murat Çobanoğlu Yıldırım’da anıldı
İnegöl’de Tiyatro Festivali sona erdi
YEREL HABERLER İnegöl’de Tiyatro Festivali sona erdi
Bursa Büyükşehir'den Ana Kucağı eğitim merkezleri zincirine yeni halka
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir'den Ana Kucağı eğitim merkezleri ...
Türk Dünyası Osmangazi’de buluştu Nevruz ateşi Fetih Müzesi’nde yandı
YEREL HABERLER Türk Dünyası Osmangazi’de buluştu Nevruz ateşi Fetih ...
Kültür başkenti fidanları toprakla buluştu
YEREL HABERLER Kültür başkenti fidanları toprakla buluştu
“Youtube izlenmeleri azalsa da gelirleri arttı”
YEREL HABERLER “Youtube izlenmeleri azalsa da gelirleri arttı”
Özhan çalışanları atmayıp değerlendirdi, hayatı güzelleştirdi
YEREL HABERLER Özhan çalışanları atmayıp değerlendirdi, hayatı ...
Nilüfer’de tiyatro dolu gün
YEREL HABERLER Nilüfer’de tiyatro dolu gün
Taş Mektep müze ve akademi olarak yaşatılacak
YEREL HABERLER Taş Mektep müze ve akademi olarak yaşatılacak
Nilüferli muhtarların güç birliği
YEREL HABERLER Nilüferli muhtarların güç birliği
Geleceğin temelleri İnegöl Belediyesi kütüphanelerinde atılıyor
YEREL HABERLER Geleceğin temelleri İnegöl Belediyesi ...
Nefes borusuna makarna kaçan ana sınıfı öğrencisini öğretmeni kurtardı
YEREL HABERLER Nefes borusuna makarna kaçan ana sınıfı öğrencisini ...
Bursaspor’da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları devam etti
YEREL HABERLER Bursaspor’da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları ...
Yaren leyleğin köyüne ziyaretçi akını Eskikaraağaç Leylek Köyüne ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Yaren leyleğin köyüne ziyaretçi akını Eskikaraağaç ...
Kestel Belediyesi 1.Tiyatro Festivali başladı
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi 1.Tiyatro Festivali başladı
Öğretmen öğrencisini ölümden kurtardı
YEREL HABERLER Öğretmen öğrencisini ölümden kurtardı
Radyocu cinayetinde müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Radyocu cinayetinde müebbet hapis cezası
Evi böyle kurşunladılar Şehir magandaları tutuklandı Gece yarısı evi kurşunlayan iki kişi titiz takip sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Evi böyle kurşunladılar Şehir magandaları ...
Muş Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Şahin Akın güven tazeledi
YEREL HABERLER Muş Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Şahin Akın güven ...
Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı
Mudanya Tiyatro Günleri final yaptı
YEREL HABERLER Mudanya Tiyatro Günleri final yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.