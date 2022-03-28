Bursa ve çevre illerde hava sıcaklığı artacak

Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamada çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının artacağı belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir’den yapılan yazılı açıklamada, “Hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren bölgemiz sorumluluk sahasında (Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya) artmaya başlayarak, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede (5 ile 10 derece arasında) yükselmesi ve mevsim normallerinin 6 ile 12 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde, kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemle arz edilir” denildi.

Ayrıca bu hafta içinde Bursa’da 29 derece, Eskişehir’de 25 derece, Bilecik 27 derece ve Kütahya’da 22 derece olması bekleniyor.

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