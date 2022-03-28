Osmangazi’de su kesintisi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar neticesinde Osmangazi ilçesi, Ovaakça Merkez, Ovaakça Eğitim, Ovaakça Santral ve Ovaakça Çeşmebaşı mahalleleri ve civarında 29.03.2022 tarihinde 10.0016. 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. Vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.