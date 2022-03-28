İnşaatın 3'üncü katından düşen usta ağır yaralandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde inşaatın 3´üncü katından düşen kalıp ustası Yusuf Ayaz (62), ağır yaralandı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Yarış Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Kalıp ustası Yusuf Ayaz, inşaatın 3´üncü katında kalıp çakma işlemi yaparken, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Ayaz, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yusuf Ayaz´ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-03-28 17:33:59



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