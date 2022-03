Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım: "Biz bölgemizde barış istiyoruz, huzur istiyoruz, refah istiyoruz"

Türk Devletleri Teşkilatı ((TDT) 2. Diaspora Forumu kapsamında 2. Kurumlararası Tecrübe Paylaşımı programı Bursa'da geniş katılımla gerçekleşti. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Biz bölgemizde barış istiyoruz, huzur istiyoruz, refah istiyoruz. İnsanların bir hiç uğruna, ihtiraslar uğruna masum insanların yok olmasını, sabilerin, çocukların hayatını kaybetmesini istemiyoruz" dedi.

Bursa'da gerçekleştirilen TDT 2. Diaspora Forumu'nun açılışında konuşan Yıldırım, TDT'nin bölgesel ve küresel olarak kimsenin rakibi olmadığını söyledi. Yıldırım, "Kimseyi de tehdit etmek için oluşturulmamıştır. Ama kimsenin tehdidine de kulak asacak değildir. Bunun özellikle bilinmesini isteriz. Biz bölgemizde barış istiyoruz, huzur istiyoruz, refah istiyoruz. İnsanların bir hiç uğruna, ihtiraslar uğruna masum insanların yok olmasını, sabilerin, çocukların hayatını kaybetmesini istemiyoruz. Bizim hedefimiz barış, bizim hedefimiz kardeşlik, bizim hedefimiz ortak kalkınma ve milletlerimiz için daha yaşanabilir bir dünyadır. İşte bu hedefe yönelik olarak yapılan çalışmalar içinde her yıl bir şehrin Türk dünyası içinde kültür baş şehri olarak kabul edilmektedir. Bursa'nın seçilmesi bir tesadüf değildir. Bursa, Osmanlı'nın başkenti olarak payitaht olarak 6 sultan, 20 şehzade yetiştirmiş bir şehir ve onlarca veli, mürşit yetiştirmiş, manevi zenginliği olan bir şehrimiz. Güç birliği yapmalı ve ülkelerimize, teşkilatımıza yönelik zararlı faaliyetlere karşı etkin bir mücadele göstermeli. Bizim de hedefimiz bu diasporalarımızı her türlü imkanla desteklemek ve teşkilatlarımız adına, ülkelerimiz adına yalan, yanlış iftiralardan oluşan karalama kampanyalarına fırsat vermemelidir. Tabii ne yazık ki üçüncü ülkelerde yaşayıp nüfuslarında Türk yazan ancak Türk devletleri için Türk düşmanlığı, Türk düşmanlıklarıyla iş birliği yapanların olduğunu da biliyoruz. Bunlar doğrudan ülkelerimizin, milletlerimizin düşmanıdır. Bununla da mücadele etmek hepimizin görevidir. Üye devletlerin 4,5 milyon kilometrekare bir coğrafyada 270 milyon doğrudan ve diğer üçüncü ülkelerle beraber 300 milyona yakın Türk nüfusun kaynaşması, bir araya gelmesi, güç birliği yapması, iş birliği yapması, fikir birliği yapması, dilde, dinde, eylemde birliğin gerçekleştirilmesi hepinizin ortak hedefidir. Türk Devletleri Teşkilatı bundan böyle artık her gün, her yıl adından daha fazla söz ettirecek, hem Kafkaslar'da, hem Orta Asya'da, hem Balkanlar'da velhasıl tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahlarda refah için, altyapı için, yatırımlar için, insanlığın ortak geleceği için çok güzel işlere imza atacak" dedi.



"Hedef Avrupa Birliği modeli"

Bütün hedefin esasında bir Avrupa Birliği modeline nihai olarak ulaşmak olduğunu belirten Yıldırım, "Yani tek devlet anlayışı içinde ticaretin önündeki engellerin kalktığı, gümrük sistemlerinin basitleştirildiği ve ticaretle, ulaşımda, sermayede, insan dolaşımında tam bir serbestliğin sağlandığı nihai hedefe eriştirmek. Bunun bugünden yarına olmayacağını biliyoruz ama başlamak sonuçlandırmanın yarısıdır. İnşallah niyetiniz hayırsa akıbette hayır olacaktır diyorum ve bugün 2'ncisi gerçekleştirilen bu diaspora toplantısında şüphesiz üye ülkelerden diaspora işlerinden sorumlu devlet görevlileri var, akademisyenler var. Bunlar arasında tecrübe paylaşımı olacak" diye konuştu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren de, Türk dünyasına yönelik 150’yi aşkın projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Eren, "Bin 500'ten fazla uluslararası öğrencinin Türkiye’de üniversite eğitimi almasına imkan veriyoruz. Sabah muhataplarımızla görüşmelerimizi tamamladık. Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan’daki muhataplarımızla sabah görüşmelerimizi yaptık. Bu anlamda ortak eğitim programları ve kültür faaliyetleri konusunda neler yapabiliriz, bunlar üzerinde somut olarak konuştuk. Yakın zamanda bir kamp yapmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra Londra’da Azerbaycan Diasporası ile ortak bir paylaşım programı da yapmayı düşünüyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Türk dünyasının geleceği için herkes kendi alanında bir şeyler yapmaya gayret ediyor. Bizler de Türkiye’nin diaspora kurumu olarak diaspora hususunda ve eğitim faaliyetlerinde bu iş birliği imkanlarını araştırıyoruz. Bundan sonra da bu faaliyetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ise, "Türk devletleri arasındaki iş birliği artık yeni bir döneme girdi. Üye ülkelerin dünya genelinde 20 milyonun üzerinde büyük bir diasporaya sahip. Bu büyük bir potansiyel. Doğru yönlendirildiğinde ülkelerimiz için gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse toplumsal anlamda büyük faydalar üretebilecek bir potansiyel. Kısacası Türk diasporasının etkinliğinin artırılması, yaşadıkları ülkelerde daha etkin hale gelebilmeleri, farklı Türk diaspora gruplarının birbirleriyle daha senkronize hareket edebilmeleri yolunda çabalarımızı arttıracağız. Birleşik, birbirinden haberdar ve örgütlü bir Türk diasporası oluşturmak genel hedefimiz" dedi.

Konuşmaların ardından Yıldırım, Amreyev, Eren ve diğer katılımcılara hediye takdim edildi. Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın diaspora kurum temsilcilerinin katıldığı forum 30 Mart'ta sona erecek.

Verilen arada kamera karşısına geçen Azerbaycan Diaspora İş Üzere Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Özbekistan Etniklerarası İlişkiler Komitesi Başkanı Rustambek Kurbanov, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Dış Göç Departmanı Direktörü Tashantabek Kaimazarov, Kazakistan Otandaslar Vakfı Başkan Yardımcısı Maguiya Sarbassov ve YTB Başkanı Abdullah Eren düşüncelerini ifade etti.

