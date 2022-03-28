İnşaatın 3. katından düşen kalıp ustası ağır yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı inşaatın 3. katından düşen kalıp ustası ağır yaralandı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Yarış Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. Kalıp ustası Yusuf A. (62) ,inşaatın 3. katında kalıp çaktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan usta, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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