Bursa'da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnegölYenişehir yolu üzerinde İnegöl'ün Boğazköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Kazım Y. (53) yönetimindeki 16 KGH 34 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Duygu H. (33) yönetimindeki 16 BNA 28 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Araçların savrulduğu kazada otomobil hurdaya dönerken, her iki sürücü de yaralandı. Aracında sıkışan Duygu H., olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Duygu H.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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