Sokakta tartıştığı kişiyi tüfekle bacağından vurdu

Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)BURSA'da Muttalip D., sokak ortasında tartıştığı Hüseyin A. tarafından pompalı tüfekle bacağından vurularak yaralandı. Muttalip D. hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra kaçan Hüseyin A. ise polis merkezine giderek teslim oldu.
Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi 5'inci Elmas Sokak üzerindeki boş arazide meydana geldi. Muttalip D. ile Hüseyin A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin A., yanındaki pompalı tüfekle Muttalip D.'ye doğru bir el ateş etti. Muttalip D. sağ bacağından vurularak kanlar içinde kalırken, Hüseyin A. ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Muttalip D., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muttalip D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hüseyin A. ise olaydan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2022-03-28 23:43:33
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