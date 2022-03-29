Bursa’da seyir halindeki motokurye dengesini kaybederek düştü

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Bursa’da motokurye seyir halinde olduğu esnada dengesini kaybederek yere düştü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokurye seyir halindeyken dengesini kaybederek motosikletin üzerinden düştü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kurye daha sonra motosikletini yerden kaldırarak yoluna devam etti.

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