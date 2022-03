Bursa’nın yeni nesil eğlence, yaşam ve alışveriş merkezi olan Parkur Bursa’da, ramazan ayına yönelik hazırlıklar tamamlandı. Açılışkapanış saatlerinin de ramazana göre yeniden düzenlendiği tesis bünyesinde yer alan, sadece Bursa değil Türkiye’nin en gelişmiş oyun eğlence merkezi olan Zeplinx’te de hafta içi belirli saatlerde yüzde 30’luk indirime gidildi.

Bugüne kadar on binlerce 'huzurlu yaşam alanı' inşa eden Bakyapı tarafından Demirtaş bölgesinde yaptırılan ve 4 ay gibi kısa bir süre önce hizmete girmesine rağmen vatandaşlardan büyük teveccüh gören Parkur Bursa’da, konuklara keyifli ve coşkulu bir ramazan ayı geçirtmek için hazırlıklar tamamlandı. Ramazan ayı çerçevesinde açılışkapanış saatlerinin de yeniden düzenlendiği Parkur Bursa bünyesinde yer alan, sadece Bursa değil Türkiye’nin en gelişmiş oyun eğlence merkezi Zeplinx’te ise hafta içi belirli saatlerde yüzde 30’luk indirime gidildi.

Parkur Bursa Genel Müdürü Murat Taydaş, AVM yönetimlerinin hedefinin ziyaretçilerine sadece alışveriş yapma imkanı sunmakla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, bunun dışında farklı etkinlikler düzenlenerek, bulunulan kentin kültürel ve sanatsal dokusuna katkı sağlanmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Bursa’nın yeni nesil eğlence, yaşam ve alışveriş merkezi olarak bu düşünceyle hareket ettiklerini vurgulayan Taydaş, şunları söyledi:

"Parkur Bursa’da temel hedefimiz, konuklarımızın son derece huzurlu, konforlu, güvenli ve hijyenik bir ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamanın yanı sıra farklı etkinlikler düzenleyip, sosyal sorumluluk projelerini devreye alarak Bursa’nın kültürel zenginliklerine elimizden geldiğince katkıda bulunabilmek. Bu çerçevede ramazan ayı boyunca da her yaş grubunun büyük keyif alacağı etkinlikler düzenleyeceğiz. Tasavvuf müziği dinletilerinin yanı sıra HacivatKaragöz gösterisi, macun ve pamuk şeker ikramı gibi etkinliklerle ramazan ayının keyfini ve coşkusunu konuklarımızla birlikte yaşayacağız."

Taydaş, tesisin açılışkapanış saatlerinde ramazan ayına göre değişikliğe gittiklerine de değinerek, bu çerçevede Parkur Bursa’nın kapılarını saat 11.00’de açacağını, kapanış saatinin ise 23.00 olarak belirlendiğini bildirdi.

"Yüzde 100 eğlence, yüzde 30 indirimle"

Parkur Bursa bünyesinde, sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin en gelişmiş oyun eğlence merkezi Zeplinx’in de yer aldığını hatırlatan Taydaş, çocukların ve gençlerin bilişsel ve bedensel becerilerinin artmasına katkı sağlayan aktivite alanlarının da bulunduğu merkeze, Bursa ve yakın illerde yaşayanların büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Taydaş, bu ilginin her geçen gün daha da arttığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Konuklarımızın gösterdiği bu büyük ilgi, daha da kaliteli, güvenli ve hijyenik hizmet verme hedefimiz doğrultusunda bize çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Zeplinx’te, Bursa’nın yanı sıra yakın illerden gelen konuklarımızın gösterdiği teveccühe karşı teşekkürlerimizi sunabilmek adına hafta içi 17.00'ye kadar yüzde 30’luk indirime gitmeye karar verdik. Böylece her yaş grubundan konuklarımız, hafta içi söz konusu saatlerde yüzde 100 eğlence imkanına, yüzde 30 indirimle ulaşmış olabilecek."

