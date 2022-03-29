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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PENDC, genç mühendisleriyle GUHEM'i ziyaret etti

İHA

PENDC, genç mühendisleriyle GUHEM'i ziyaret etti

PenDC, uygulamalı ve yerinde eğitim verdiği Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencileriyle birlikte GUHEM’i ziyaret etti.
Bursa’da faaliyet gösteren veri merkezi Pen Data Center (PenDC), Erzurum Atatürk Üniversitesi ile imzaladığı Uygulamalı Mesleki Eğitim (UME) protokolü çerçevesinde ücretsiz eğitim verdiği bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencileriyle birlikte Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’ni (GUHEM) ziyaret etti. Genç istihdamının artırılması için öğrencilerin mezun olmadan önce uygulamalı eğitim almaları gerektiğine dikkat çeken PenDC Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, “Geleceğin temelini oluşturan gençlerimiz, bilişim sektörünün öncüleri ve ben de bir girişimci olarak öğrencilerimizi desteklemenin değerinin bilincindeyim. Ülkemizde nitelikli istihdam ihtiyacını karşılamada ve üniversitesanayi iş birliklerini temsil etmede oldukça başarılı olan UME protokolü, gençlerimize başarılı bir kariyerin kapılarını aralıyor. Bursa gibi önemli bir teknoloji ve üretim üssünde uygulamalı eğitim alan öğrencilerimiz, kendilerini geliştirme noktasında önemli avantajlara sahip. Kentimizin kültür ve turizm değerlerinin de aşılanmasını istediğimiz gençlerimize artı değer sağlayacak bir ziyaret gerçekleştirmek için teknolojinin ve bilimin merkezi GUHEM’in doğru adres olduğunu düşündük” dedi.
GUHEM’in kente yüksek teknolojili üretimde önemli bir zemin oluşturduğunu da söyleyen Murat Ünal, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteği, Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçen GUHEM, bilişim sektörünün gelişimi noktasında önemli bir merkez. Avrupa'nın en iyi, dünyanın ise ilk 5 merkezinden biri olarak faaliyet gösteren projenin kentimize kazandırılmasına yaptığı liderlikten dolayı BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’a teşekkür ediyorum. Gençlerimiz gibi ben de uzay bilimleri konusunda GUHEM’den faydalı ve ilgi çekici bilgiler edindim. Örnek alınacak bu eğitim merkezini, herkes görmeli” diye konuştu.

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