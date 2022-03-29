Trafiğe 1 saatlik tören düzenlemesi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi sebebiyle yıl boyu düzenlenecek etkinliklerin resmi açılış töreni için yapılacak kortej yürüyüşü düzenlenecek.

30 Mart Çarşamba günü Tophane, Atatürk Caddesi ve İnönü Caddesi saat 10.00 ile 11.00 arasında trafiğe kapatılacağı, sürücülerin bir mağduriyet yaşamamaları için belirtilen saatler arasında alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.