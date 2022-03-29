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Muhteşem şölen başlıyor

İHA

Muhteşem şölen başlıyor

Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti resmi açılış programı, 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 19.30 Tofaş Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Resmi açılış programı 2 gün sürecek.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa’da hazırlıklar tamamlandı. Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti resmi açılış programı, 30 Mart Çarşamba günü Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile TÜRSOY’a üye ülkelerin kültür bakanları, milletvekilleri ve büyükelçilerinin yanı sıra Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Saraybosna’dan büyükelçi ile misyon şeflerinin katılımıyla Tofaş Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.
2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa resmi açılış programı, 30 Mart Çarşamba günü saat 09.30’da Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın konuk heyetleri ağırlamasının ardından Osmangazi ve Orhangazi türbelerinin ziyareti ve sonrasında saat 10.00’da tarihi belediye binasına kadar sürecek olan kortej yürüyüşü ile start alacak. Resmi açılış programının ilk günü saat 11.00’de, Uzunçarşı’da bulunan (Eski Ticaret Borsası binası) 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa Koordinasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirilecek. Merkez açılışının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuk heyetleri tarihi belediye binasında ağırlayacak. Saat 14.00'te Sheraton Otel’de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa toplantısı gerçekleştirilecek. Resmi açılış programının ilk günü saat 19.00'da Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm konuklar onuruna Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde akşam yemeği verecek. Heyetler onuruna verilecek akşam yemeğinin ardından saat 19.30’da; TOFAŞ Spor Salonu’nda Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TÜRSKOY’a üye ülkelerin kültür bakanlarının da katılacağı resmi açılış programı düzenlenecek.
20 ülke, 20 solist ve 50 sanat topluluğundan oluşan 700 sanatçının sahne alacağı açılış programı, Bursa’da bugüne dek yapılan en büyük organizasyonlardan biri. Türk devletlerinden gelen grupların sergileyeceği performans ve dansların yanı sıra devasa ışık ve gölge oyunlarının yer alacağı açılış programı, muhteşem bir görsel şölene dönüşecek. Türk dünyasının renklerini, folklorunu, giyim kuşamını ve müzik kültürünü doyasıya yaşatacak açılış programı, Bursa’nın son yıllarda gerçekleştirdiği uluslararası en büyük etkinliklerden biri olacak. Nilüfer’deki Tofaş Spor Salonu’nda saat 19.30’da başlayacak ve uzun süre hafızlardan silinmeyecek açılış programını Bursalı sanatseverler ücretsiz izleyebilecek.
2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa resmi açılış programının ikinci günü (31 Mart 2022 Perşembe) saat 10.00'da Sheraton Otel’de, TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı Açılış Oturumu yapılacak. Aynı salonda 11.0013.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek çalışma oturumunun ardından, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuk heyetler onuruna öğle yemeği verecek. TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimî Konseyi Olağanüstü Toplantısı Kapanış Oturumu ise aynı gün ve salonda saat 15.00’te gerçekleştirilecek. Oturumun ardından, Bakan Ersoy’un katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.
Türk dünyasının UNESCO'su olan TÜRKSOY, 1993 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti kültür bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla kuruldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan, Başkurdistan, Altay, Saha, Tıva, Hakas Cumhuriyeti ve Moldova'ya bağlı Gagavuz Yeri, TÜRKSOY'a gözlemci üye olarak katıldı.
TÜRKSOY; kurulduğu günden bu yana Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için faaliyet gösteriyor. Türk Dünyası Kültür Başkenti organizasyonu, her yıl TÜRKSOY tarafından belirlenen Türk dünyasından bir şehrin ev sahipliğinde gerçekleşen büyük bir faaliyet olarak biliniyor. Kültür başkenti uygulaması için karar, 2010 yılında TÜRKSOY'un 10. toplantısı sırasında alındı ve ilk kültür başkenti 2012 yılında Kazakistan'ın NurSultan (ASTANA) şehri oldu.
TÜRKSOY’un 16 Eylül 2021 tarihinde Özbekistan’ın Hiva şehrinde gerçekleştirdiği Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38. Dönem Toplantısında Bursa, ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ olarak ilan edildi.

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