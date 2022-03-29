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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursalı gençler ata topraklarında

İHA

Bursalı gençler ata topraklarında

'Şehirden Şehire Gönül Köprüsü' projesi ile Türkiye’nin farklı illerindeki yetim, öksüz, şehit ve gazi çocuklarını Bursa’da ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de kökeni Balkanlara uzanan Bursalı gençleri ata toprakları ile buluşturdu.
Dünya Yetimler Günü’nde Bursa’da yaşayan yetim ve öksüz çocukların gönüllerini alıp hayallerini gerçekleştirmek için başlatılan ve ‘Şehirden Şehire Gönül Köprüsü’ adıyla tüm Türkiye’yi saracak şekilde büyüyen projede Samsun, Muş, Erzurum ve Ağrı illerinden gelen yetim ve öksüzler ile şehit ve gazi çocukları Bursa’da ağırlanmıştı. Projeyi ulusal ölçekten uluslararası boyuta taşıyan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de kökeni Balkanlar’a dayanan Bursalı gençleri ata toprakları ile buluşturuyor.
Projenin ilk ayağında Bursa’da faaliyetlerini sürdüren Balkan dernekleri işbirliğiyle tarihsel ve kültürel birlikteliğin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması hedefiyle aile bağları Kuzey Makedonya ve Kosova’ya uzanan 90 genç, 2 gün Kuzey Makedonya ve 2 gün de Kosova’da ata topraklarını ziyaret etti. Matka Kanyonu’ndan Üsküp Kalesine, Sultan I. Murad Türbesinden Adem Yaşari Şehitliğine, yine Priştine’de Mimar Sinan’ın yaptığı Sinan Paşa Camii’nden Prizen’e kadar karış karış gezen balkan asıllı gençler, tarihe canlı şahitlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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