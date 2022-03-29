Borsa personeline etkili zaman yönetimi eğitimi verildi

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), çalışan verimini artırarak üyelerine çok daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek hedefiyle, kurum personeline yönelik 'Etkili Zaman Yönetimi' eğitimi gerçekleştirdi.

Bursa TB Konferans Salonu’nda, 2022 yılı eğitim planı çerçevesinde düzenlenen eğitime Genel Sekreter Fehmi Yıldız ile birlikte tüm kurum personeli katıldı. Faveo Danışmanlık Genel Müdürü Barış Gül tarafından verilen eğitimde, zamanı etkili kullanmanın önemi anlatıldı. Gün boyu süren eğitimde ayrıca zamanı etkin kullanma teknikleri, zaman yönetiminde davranışsal değişiklikler, önceliklerin belirlenmesi ve iş öncesi hazırlık, iş planı oluşturma ve izleme becerileri, etkin zaman yönetimi için teknolojinin doğru kullanımı ve stres yönetimi gibi pek çok konuda bilgiler verildi.

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, üstlendikleri vizyon ve ortaya koydukları hedefler doğrultusunda önceliklerinin üye memnuniyetini en seviyeye çıkarmak olduğunu söyledi. Bu çerçevede kurum içi çalışan eğitimine büyük önem gösterdiklerini kaydeden Başkan Matlı, “Bir yandan borsamızı hayata geçirdiğimiz projeler ile büyütmeye devam ederken, diğer yandan kurum içi eğitim çalışmalarımıza öncelik veriyoruz. Faveo Danışmanlık iş birliğiyle düzenlediğimiz 'Etkili Zaman Yönetimi Eğitimi' ile en kıt ve en değerli kaynak olan zamanın nasıl daha etkin kullanılabileceğine ilişkin verimli bir eğitim gerçekleştirdik. Bu eğitimlerle kurum içi hizmet kalitemizi artırarak üye memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Bursa Ticaret Borsası olarak önceliğimiz üyelerimiz düşüncesinden hareketle çalışma arkadaşlarımıza yönelik eğitim faaliyetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

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