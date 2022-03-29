GUHEM 'Okulun Ötesinde' projesine ev sahipliği yaptı

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Okulun Ötesinde' projesi çerçevesinde 'Okul Dışı Öğrenme Ortamı Olarak Bilim Merkezlerinde Fen Eğitimi' Türkiye’nin ilk interaktif uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) gerçekleşti.

Trabzon Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Aslan, Bursa’daki birçok farklı okuldan fen ve teknoloji, fizik, kimya ve biyoloji öğretmenleriyle okul dışı öğrenme ortamlarını doğru ve etkili kullanmak için yapılması gerekenleri paylaştı. Eğitimin ardından öğretmenler bilim iletişimcileri ile birlikte GUHEM’in çalışmaları hakkında bilgi alarak merkezi inceledi. Aslan, GUHEM’in okul dışı öğrenme ortamı olarak Türkiye’deki en iyi örneklerden biri olduğunu belirterek, uzay ve havacılığa ilgi duyan çocukların merkezi mutlaka görmesi gerektiğini söyledi. Aslan, “Bilim merkezleri deyince aklımıza ilk gelen disiplin, fen disiplinleri oluyor. Eğitimde öğretmenlerimiz ile birlikte okul dışı öğrenme ortamı olarak ne tür faaliyetler yapıyorlar konusu üzerine konuştuk. Öğretmenlerimizin yaptıkları çalışmalarda zayıf veya güçlü yönler neler bunları da tartışma imkanına sahip olduk. GUHEM de bu anlamda en güzel örneklerden biri. Türkiye'nin de böyle bir merkeze sahip olması çok büyük bir ayrıcalık. Merkez, çocuklarımız için çok farklı bir deneyim ortamı. Çünkü çocuklarımızın bu kadar dolu içeriklerin yer aldığı bir ortamı başka yerde görmeleri mümkün değil. Özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin merak seviyelerinin de yüksek olduğunu düşünürsek merkezi muhakkak ziyaret etmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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