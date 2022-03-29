Esgin'den Karacabey'e yeni müjdeler

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Uluabat'ta yaya alt geçidi çalışmalarına başlıyoruz. Karacabey Boğaz yolunu 2022 yılı sonunda tamamlamak için önümüzde engel yok" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurul çalışmalarının ardından Bursa'da yoğun temaslarını sürdüren AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Nilüfer ilçesi Gölyazı'da ilk önce vatandaşlarla bir araya geldi. Bursa'nın vitrininin Gölyazı olduğunu ifade eden Esgin, burada Akçalar, Fadıllı, Karacaoba ve Gölyazı Muhtarları ile birlikte bölgedeki balıkçı kooperatiflerinin yöneticileriyle sohbet etti. Muhtar ve Kooperatiflerinin talep ve beklentilerini dinleyerek notlarını alan Esgin, Ankara ve Bursa nezdinde telekonferans yönetimiyle temaslarda bulunarak sorunlara çözümler getirdi.

Karacabey temaslarında ilk olarak Uluabat Mahallesinde Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleriyle bir araya gelen Esgin'e, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Setenay Olguner, İlçe Başkanı Ertem İşcan, Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Vural ve Muhtar Şevket Aşkı eşlik etti. Bursa İzmir karayolu üzerinde işlek bir mahalle olan Uluabat'da yayaların daha güvenli geçiş yapmaları için talep ettiği alt geçit yapılacak yeri Karayolları Bölge Müdürlüğü yöneticileriyle beraber inceleyen Esgin, burada müjdeyi verdi. Esgin, "Uluabatlı hemşirelerimizin beklentisi olan yaya alt geçidine hemen başlıyoruz" diyerek Karayolları Bölge Müdürlüğüne projenin Kurban Bayramına yetiştirilmesini söyledi.

Karacabey Bakırköy girişi ve Devlet Hastanesi önü kavşak projelerini yerinde inceleyen Esgin, "Karacabey ve Mustafakemalpaşa'daki 11 kırsal mahallemize ulaşımın kavşak noktası Bakırköy girişine kavşak projesi sürecini yakından takip ediyoruz. Ayrıca Karacabey Devlet Hastanesi önüne kavşak düzenlemesini de yakın zamanda projesine başlama yönünde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Karacabey'in turizme acılan en önemli geçiş güzergahı Boğaz yolunu da yetkililerle birlikte inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, burada müjdeyi verdi. Esgin, "Karacabey Boğaz yolunu pandemi sürecine ve tüm engellemelere rağmen projeyi tamamlama yönündeki güçlü irademiz devam ediyor. Bu noktada Karayolları Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Bölgemizin turizm potansiyelini ve cazibesini arttıracak, aynı zamanda kırsal mahallelerimize güvenli ulaşımı sağlayacak Boğaz yolunu 2022 yılı sonunda tamamlanması noktasında önümüzde engel yok. Karacabey ilçemiz ve Bursa'mızda pandemi sürecine rağmen yatırımlarımıza devam ediyor, eser ve hizmet siyasetimize dur durak bilmeden devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

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