Gemlik’te Halk Büfeler her gün on binlerce vatandaşa hizmet veriyor

Gemlik Belediyesi’nin ilçe halkına hizmet etmek hedefiyle beş ayrı bölgede kurduğu Halk Büfeler her gün on binlerce vatandaşa hizmet veriyor.

Gemlik Belediyesi, vatandaşların güncel ekonomik durumdan en az zarar görmesi için kurduğu Halk Büfelere rağbet her geçen gün artarken, vatandaşlar ekmek, süt, yumurta, tereyağı, lor ve tost peynirini marketlerdeki fiyatlardan çok daha az fiyata temin ediyor ve bu da aile bütçesine katkı sağlamasına sebep oluyor. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, büfeleri sıkça ziyaret ederken burada vatandaşlarla kurduğu diyalogla övgü almaya devam ediyor. Başkan Sertaslan Gemliklilere sosyal belediyeciliği her alanda yaşattıklarını ifade ederken, “Güncel ekonomik durum belediyeleri sosyal belediyecilik yapmaya yöneltti. Biz Gemlik Belediyesi olarak sosyal belediyecilik alanında pek çok ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde kendi seramızda ürettiğimiz marulları vatandaşlarımıza çok uygun fiyatlarla sunmuştuk. Bugün ise kurduğumuz Halk Büfeler sayesinde vatandaşlarımız en az aile ekonomisine yüzde 30 katkı yapmalarını sağlıyoruz. Fırsat buldukça büfelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla buluşuyorum. Büfelerimiz bizim irtibat büromuz oldu” ifadelerini kullandı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan büfelerin ilçe esnafına değil, süpermarketlere rakip olduğunu vurgularken, “Ülkemizdeki gıda fiyatları vatandaşımızı darboğaza soktu. Ekonomik olarak sıkıntı çeken vatandaşlarımız süpermarketler arasında mekik dokuma noktasına gelirken, fiyatlar yüzünden marketlerden elleri boş dönüyor. Biz bu sıkıntılara bir nebze çözüm olsun diye Halk Büfelerimizi kurduk. Her gün on binlerce vatandaşımız bu büfelerden alışveriş yapıyor. Biz halk büfelerde zincir marketlerden daha ucuz fiyata ve daha kaliteli ürünler sunuyoruz. Büfelerimiz esnafa değil, zincir marketlere rakip olmuştur. Vatandaşlarımızdan aldığımız olumlu dönüşler bunu doğrular niteliktedir” şeklinde konuştu.

Gemlik Belediyesi’nin kurduğu Halk Büfeler; Çarşı Meydanı, Stadyum Yanı, Ahmet Süren Meydanı, Alemdar Caddesi ve Bölge Parkı’nda her gün on binlerce vatandaşa hizmet ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.