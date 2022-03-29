Kadın gözüyle Türk Dünyası Başkenti Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve yıl boyu devam edecek 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerine sivil toplum kuruluşlarından da destek geliyor.

Bu çerçevede merkezi Trabzon’da bulunan Tataristan, Gürcistan, Rusya, Nalçık, Kazakistan, Azerbaycan, Ural, Ukrayna, Sibirya, Makedonya, Kosova, KKTC, Yunanistan, Gürcistan, Tiflis, Dağıstan, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, Romanya, Bulgaristan, Japonya, Lübnan, Tunus, Filistin, Mısır ve Suudi Arabistan’da şubeleri olan Femin&Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Bursa Şubesi de önemli bir etkinliğe imza attı. Bursa Şube Başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanlığı Keçe Sanatçısı, Ressam ve Eğitimci Mükerrem Turhan’ın yaptığı dernek, "2022 Kültür Başkenti Bursa" konulu sergiyi Tayyare Kültür Merkezi’nde açtı. Toplam 84 kadın ressamın yağlıboya, suluboya, keçe, kolaj, tezhip, kâtı ve ebru tekniklerinden oluşan 100 eserin yer aldığı serginin açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin de katıldı.

Osmanlı’yı kuran tarih başkenti Bursa’nın, bu yıl 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı ile çok önemli bir misyonu daha üstendiğini hatırlatan Şahin, Bursa’yı başta Türk devletleri olmak üzere tüm dünyaya tanıtacak birbirinden güzel etkinlikler hatırladıklarını belirterek, bu etkinliklere katkı sunan sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür etti. "2022 Kültür Başkenti Bursa" temasıyla hazırlanan sergide emeği geçen tüm kadın sanatçıları tebrik eden Şahin, daha sonra sanatseverlerle birlikte sergiyi gezdi.

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