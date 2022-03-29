Otomobil ile elektrikli araç çarpıştı: 1 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile elektrikli araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Turgutalp Mahallesi Batı Çıkmazı Sokak ile Paşabey Sokak'ın birleştiği noktada meydana geldi. Batı Çıkmazı Sokak'ta seyir halinde olan Rıza T. yönetimindeki 34 EZD 092 plakalı elektrikli araç, Paşabey Sokak'tan çıkan Murat K. yönetimindeki 16 KGS 69 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu elektrikli aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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