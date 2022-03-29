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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa kütüphanelerle donatılıyor

İHA

Bursa kütüphanelerle donatılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi çerçevesinde toplam 214 okula 1 milyon değerinde 40 bin kitap bağışında bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 58. Kütüphane Haftası çerçevesinde ziyaret ettiği okullarda, öğrencilerle sohbet edip kitap okudu.
Bursa’nın daha yaşanabilir şehir olması hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, eğitime verdiği desteklerini de sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesine katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki toplam 214 okula 1 milyon 40 bin kitap bağışında bulundu. Kitap bağışlarıyla öğrencilerin hayal dünyasını zenginleştiren Büyükşehir Belediyesi, 58’inci Kütüphane Haftası çerçevesinde da çeşitli programlara imza attı. Etkinlikler, Lala Şahin Paşa Kütüphanesi’nde düzenlenen ‘Kütüphane Söyleşileri’ programıyla başladı. Yazar Nilay Dalyan’ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşiye, öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Kitabın taşıdığı değerin ve düşünce dünyasına kattığı zenginliklerin anlatıldığı programa, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik de katılarak öğrencilerle buluştu. Etkinlikler çerçevesinde Yıldırım Atatürk Anaokulu öğrencilerine de BUSKİ toplantı salonunda su tasarrufuyla ilgili bilgilendirme eğitimi verildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 58. Kütüphane Haftası çerçevesinde kitap bağışında bulunulan Şeyh Edebali Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla oluşturulan kütüphane, kurdele kesimiyle öğrencilerin hizmetine sunuldu. Başkan Alinur Aktaş, daha sonra Balabanbey Dörtçelik İlkokulu’nu ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan kütüphaneyi ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet ederek birlikte kitap okuyan Başkan Aktaş, kütüphaneye kitap takviyesinde bulunma sözü de verdi. Kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve hayırsever Burhan Alıcı’ya plaket takdim edildi. Başkan Aktaş, öğrencilere de satranç takımı ve mangala seti hediye etti.
Şeyh Edebali Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne kazandırılan kütüphanenin açılışında konuşan Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarına Bursa’da öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini hatırlattı. Bursa’da kitaba karşı büyük bir ilgi ve alaka olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’nca hayata geçirilen Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi’ne 1 milyon TL’lik kitap bağışında bulunma sözü verdiklerini belirtti. Bu çerçevede 40 bin adet kitap temin ettiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Bazı okullarda hayata geçirdiğimiz kütüphaneleri de Kütüphaneler Haftası’nda hizmete alıyoruz. Kitaplar vitrinleri süsleyen nesne değildir. Açıp okumak gerekir. Kitaplarla kendimizi donatmalıyız. Kitaplarla aramıza mesafe koymamalıyız. Kitap okumaktan asla vazgeçmeyin. Kitap okuyan kendini daha iyi ifade eder. Daha huzurlu, insani ilişkileri kuvvetli, hayata karşı güçlü olur. Tavsiyem, kitapsız yaşamayalım. Kitapsız yaşamak, kör, sağır ve dilsiz yaşamak gibidir. Kitaplarla iç içe olalım. Okulda oluşturduğumuz kütüphaneyi öğrencilerimizin en iyi şekilde kullanmasını arzuluyoruz” dedi.
Gençlerin, Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphanelerinden ve millet kıraathanelerinden de istifade etmesini isteyen Başkan Aktaş, “Bursa bir tarih ve kültür şehridir. Bursa’da yaşayan birinin daha donanımlı olması gerekir. Medeniyetini ve zenginliklerini bilmesi gerekiyor. Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasıyla kadim medeniyetimizin izleri ve kodları daha fazla ön plana çıkacak. Bu yüzden kitaplarla daha fazla iç içe olmalıyız. Kütüphanelerimiz, tüm öğrencilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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