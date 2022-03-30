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Tırdan borular anayola savruldu, araçlar kaza yaptı

İHA

Bursa'da tırın dorsesinde bulunan demir borular yola savruldu. Bir araç borulara çarparak kaza yaparken ölen yada yaralanan olmadı.

Tırdan borular anayola savruldu, araçlar kaza yaptı

Bursa'da tırın dorsesinde bulunan demir borular yola savruldu. Bir araç borulara çarparak kaza yaparken ölen yada yaralanan olmadı.
Olay, Gemlik Fabrikalar yolu Serbest Bölge Kavşağı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, tırın dorse kısmında bulunan demir borular yola savruldu. Tırın arkasından seyreden bir araç ise borulara çarparak kaza yaparken ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza ile alakalı soruşturma başlatılırken, yolda bir süre trafik sıkışıklığı yaşandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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