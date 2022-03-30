(Özel) Bursa'da karayolunda tırın kaza anları kamerada Bursa'da tırın bariyerlere çarparak kaza yapma anı başka bir otomobilin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

Bursaİstanbul karayolunda kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarparak tozu dumana kattığı anlar başka bir otomobilin kamerasına yansıdı. Kaza sonrası diğer araç sürücüleri zor anlar yaşadı

Kaza, İstanbul yolu Dürdane Rampası'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sol şeritten Gemlik yönüne yokuş aşağı giden tır, sürücüsünün bir anlık kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kaza yapan tır tozu dumana kattı

Arkasından seyreden araçlar ise durmayı başarırken; bu anlar bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Trafik ekiplerinin çalışmasıyla karayolu bir süre sonra trafiğe iki şeritten de açıldı.

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