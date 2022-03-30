Karacabey'de su kesintisi

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Bursa Karacabey ilçesinde yapılacak çalışmalar neticesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ'den su kesintisi ile ilgili yapılan açıklama şöyle: "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar doğrultusunda Karacabey ilçesinde perşembe günü (yarın) tarihinde 08.00 21.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak"

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