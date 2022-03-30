İnegöl'de mobilya imalathanesi yangını

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Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

BursaEskişehir yolundaki Cerrah Sanayi Bölgesi'nde, mobilya aksesuarları imalathanesinde, sabah saatlerinde yangın başladı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alarak, söndürdü. İmalathanede büyük hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-03-30 10:46:07



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