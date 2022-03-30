Vahapoğlu: “Bursa nefes alırsa Türkiye nefes alır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vahapoğlu: “Bursa nefes alırsa Türkiye nefes alır”

İHA

Vahapoğlu: “Bursa nefes alırsa Türkiye nefes alır”

MHP Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, marka şehir Bursa halkının; ulaşımdan eğitime, sağlıktan tarıma 2023 hedefleri doğrultusunda önceden planlanan ve birçoğu başlamış projelerin süratle tamamlanmasını beklediğini söyledi.
Vahapoğlu, Yenişehir Havalimanı’nın aktif hale getirilmesini, planlamanın gerisinde kalan hızlı tren yatırımı gibi Doğancı Tüneli, GemlikMudanya sahil yolunun ve başta metro olmak üzere şehir içi ulaşım projelerininbir an önce tamamlanmasını istedi. “Türkiye'nin gurur kaynağı Bursa nefes alırsa, Türkiye nefes alır. Bursa büyürse Türkiye büyür” diyen Vahapoğlu, şehre yapılacak yatırımların yerelle sınırlı tutulmamasını, özellikle finansmanın yerel imkânlarla sınırlandırılmaması gerektiğini de vurguladı.
MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alarak yaptığı konuşmada seçim bölgesi Bursa’nın yatırım ve ihtiyaçlarını dile getirdi. Milletvekili Vahapoğlu, 3,5 milyona yaklaşan nüfusuyla Bursa’nın Türkiye’nin dördüncü büyük kenti olduğunu vurguladı. Vahapoğlu, “Bizans, Selçukluve Osmanlı döneminin izlerini günümüze kadar taşıyan Bursa, cihan devleti Osmanlı'ya başkentlik yapmıştır. Bursa, cennetmekân Atatürk'ün, milletin manevi başkenti olarak tanımladığı şehrimizdir.Geçmiş medeniyetlere saygılı ve onları koruyan bir kültür şehridir. Bursa, bir açık hava müzesidir ve termal şehridir. Barındırdığı yüzlerce tarihî yapı, cami, mescit, şehitlik, türbe ve mezarlıklarla tapu belgemizdir. Bursa, manevi kimlik sahibi bir şehrimizdir” dedi.
Bursa’nın beklentisi
Bursa’nın tarihî ve doğal güzellikleriyle tarım, sanayi ve teknolojinin uyumunu başarmış dünyadaki nadir birkaç şehirden biri olduğunun altını çizen Vahapoğlu, şöyle devam etti: “Bursa, üreten ve üretimde öncü olan bir şehirdir. Nitekim, 2021 rakamlarına göre, dış ticaret hacmi 24 milyar dolara ulaşmıştır. 198 ülke ve serbest bölgeye toplamda 14 milyar dolar ihracat yapan Bursa, Türk ekonomisinin aktif ve yönlendirici lokomotiflerinden biridir. Şehrimiz, ülke ve bölge ekonomisinin gelişmesine, döviz girdisi sağlanmasına ve sanayi altyapısının güçlenmesine sağladığı katkılarla ekonomik açıdan büyük bir dinamizm sergilemektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; marka şehir Bursa'nın ulaşımdan eğitime, sağlıktan tarıma 2023 hedefleri doğrultusunda önceden planlanmış ve çoğu başlamış projelerinin süratle tamamlanması beklenmektedir.”
Ulaşım yatırımları
Türkiye’nin sanayi üssü Bursa’nın ulusal raylı sisteme entegre olmamasını büyük bir eksiklik olarak değerlendiren Vahapoğlu, planlanan takvimin çok gerisinde kalan hızlı tren projesinin bir an önce bitirilip, Bursa halkı ve sanayicisinin hizmetine sunulması gerektiğini söyledi. Benzer şekilde Yenişehir Havaalanı'nında aktif hâle getirilmesinin önemine işaret eden Vahapoğlu, şöyle devam etti: “BursaOrhaneli Yolu Doğancı Tüneli ile GemlikMudanya sahil yolunun, YenişehirBilecik bölünmüş yol ve projelerinin tamamlanması, Orhangazi ilçe merkezinden geçen devlet yolunda alt geçitlerin bir an önce yapılması gerekmektedir. Bu ihtiyaçlar sadece Bursa için değil, Güney Marmara için de hayati bir önem arz etmektedir. Şehir içi ulaşımı rahatlatmak üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından tramvay ve metro hattı, köprü, köprülü kavşak, alt geçit, meydan ve katlı otopark gibi projelendirmeler yapılmış olup bunların önemli kısmı ya tamamlanmış ya da tamamlanmak üzeredir. Tarihî dokunun zorlaştırdığı şehir içi ulaşım yatırımlarının bir an önce hayata geçirilmesi hemşehrilerimizin beklentilerindendir.”
Hali hazırda Bursa Şehir Hastanesi’nin verdiği hizmet ve kalitesiyle gurur kaynağı haline geldiğini anlatan Vahapoğlu, kent merkezinde yeniden inşa edilmesi gereken Bursa Devlet Hastanesi ile inşaatı süren Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanelerinin bir an önce tamamlanmasını istedi. Daha önce depreme dayanıksız oldukları için yıkılan 40'tan fazla devlet okulunun da yeniden aynı yerlerine inşa edilmesinin önemine vurgu yapan Vahapoğlu, “Birinci derece deprem kuşağında ve 3 ayrı aktif fayın üzerinde kurulu bulunan Bursa'nın mevcut yapı stokunun da süratle yenilenmesi gerekmektedir ancak yapılacak projenin kentin tarihî dokusuna uygun, az katlı ve çevreye duyarlı özellik taşıması büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.
Genel kurul konuşmasının son bölümünde Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini anımsatan MHP Milletvekili Vahapoğlu, şunları kaydetti: “Bu çerçevede yapılacak faaliyetlerin yerelle sınırlı tutulmaması ve özellikle finansının yerel imkânlarla sınırlandırılmaması önemlidir. Bursa'mıza verilmiş ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti’ unvanına yakışan şekilde, karşılıklı temasların kültürel faaliyetler ve fiziki projelerle desteklenmesi ve projelerin mutlaka hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. Son olarak, Türkiye'nin gurur kaynağı Bursa nefes alırsa Türkiye nefes alır. Bursa büyürse Türkiye büyür diyorum ve Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnegöl'de mobilya imalathanesi yangını
YEREL HABERLER İnegöl'de mobilya imalathanesi yangını
Karacabey'de su kesintisi
YEREL HABERLER Karacabey'de su kesintisi
Güvenlik personeli sertifikalarına kavuştu
YEREL HABERLER Güvenlik personeli sertifikalarına kavuştu
Bursa Büyükşehir'den “Kamu İhale Kanunu” eğitimi
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir'den “Kamu İhale Kanunu” eğitimi
Bursa'da mobilya imalathanesinde korkutan yangın
YEREL HABERLER Bursa'da mobilya imalathanesinde korkutan yangın
(Özel) Bursa'da karayolunda tırın kaza anları kamerada Bursa'da tırın bariyerlere çarparak kaza yapma anı başka bir otomobilin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da karayolunda tırın kaza anları ...
Nilüfer Belediyespor’dan 4 şampiyonluk daha
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyespor’dan 4 şampiyonluk daha
Nilüfer’in iki projesi daha ödül aldı
YEREL HABERLER Nilüfer’in iki projesi daha ödül aldı
Osmangazi'de su kesintisi
YEREL HABERLER Osmangazi'de su kesintisi
Gürsu’da futsal turnuvası heyecanla başladı
YEREL HABERLER Gürsu’da futsal turnuvası heyecanla başladı
Karacabey Belediyesi emekçinin her zaman yanında
YEREL HABERLER Karacabey Belediyesi emekçinin her zaman yanında
(Özel) Geleceğin kadın baklava ustaları yetişiyor Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı bakla yapımını kız öğrenciler öğreniyor
YEREL HABERLER (Özel) Geleceğin kadın baklava ustaları ...
Tırdan borular anayola savruldu, araçlar kaza yaptı
YEREL HABERLER Tırdan borular anayola savruldu, araçlar kaza yaptı
(Özel) Böyle çaldı...7 dakikada çalınan otomobil 1 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER (Özel) Böyle çaldı...7 dakikada çalınan otomobil 1 ...
Güvenlik personeli sertifikalarına kavuştu
YEREL HABERLER Güvenlik personeli sertifikalarına kavuştu
Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı
YEREL HABERLER Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı
3. kattan merdiven boşluğuna düşen anaokulu müdürü yaralandı Anaokulu müdürüne 2.şok
YEREL HABERLER 3. kattan merdiven boşluğuna düşen anaokulu müdürü ...
Kelesli üreticiye meyve fidanı ve yem tohumu desteği
YEREL HABERLER Kelesli üreticiye meyve fidanı ve yem tohumu desteği
Bursa kütüphanelerle donatılıyor
YEREL HABERLER Bursa kütüphanelerle donatılıyor
Kazanacakları tazminatı sokak hayvanları için harcayacak Başkan Türkyılmaz: "Zehirleyen de iftira atan da hesap verecek"
YEREL HABERLER Kazanacakları tazminatı sokak hayvanları için ...
Eşini öldürüp, intihara kalkışan emekli öğretmen tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini öldürüp, intihara kalkışan emekli öğretmen ...
Otomobil ile elektrikli araç çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile elektrikli araç çarpıştı: 1 yaralı
Kadın gözüyle Türk Dünyası Başkenti Bursa
YEREL HABERLER Kadın gözüyle Türk Dünyası Başkenti Bursa
Gemlik’te Halk Büfeler her gün on binlerce vatandaşa hizmet veriyor
YEREL HABERLER Gemlik’te Halk Büfeler her gün on binlerce vatandaşa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.