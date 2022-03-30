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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafakemalpaşa’da Kütüphane Haftası etkinliği

İHA

Mustafakemalpaşa’da Kütüphane Haftası etkinliği

Kütüphanelerin başta öğrenciler olmak üzere tüm okuyucular tarafından aktif olarak kullanılan mekânlar haline getirilmesini sağlamak ve kütüphaneleri nicelik ve nitelik olarak zenginleştirmek amacıyla her yıl 28 Mart3 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası için Mustafakemalpaşa’da özel bir program düzenlendi.
‘Kütüphanede Hayat Var’ temasıyla kutlanan 58. Kütüphane Haftası’nda, Kaymakamlığın ev sahipliğinde 3 gün süren etkinlikler, açılış töreni ile başladı.
58. Kütüphane Haftası dolayısıyla Kaymakamlık Konferans Salonunda düzenlenen programa; Kaymakam Ahmet Altıntaş, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, Askerlik Şubesi Başkanı Pers. Asb. Üçvş. İsmet Çağrı Ceviz, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Halk Kütüphanesi Müdürü Mümine Aydın, Emniyet Müdürü Rıza Dinç, Müftü AhmetBüyükgül, TSO Başkanı Tekin Uzkınay, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Kütüphanesi Müdürü Mümine Aydın, kütüphanenin yazının bulunması ve kayıtlı bilginin oluşmaya başlamasıyla birlikte tarihsel ve toplumsal bir gereksinme sonucu ortaya çıkan, temel işlevi üretilen bilgiyi kayıt altına alıp düzenleyerek erişilebilir duruma getiren bir kurum olduğunu söyledi.
30 binden fazla kitap okuyucuları bekliyor
İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Kütüphanesi’nin 1961 yılında ‘Çocuk Kütüphanesi’ olarak kurulduğunu hatırlatan Mümine Aydın, 1978 yılında ‘Halk Kütüphanesi’ne dönüştürülen kurumun 31 bin 336 adet kitapla faaliyetini sürdürdüğünü kaydetti.
Halk Kütüphanesi hakkında bilgiler veren Aydın şöyle konuştu; ”Kütüphanemizin zemin katında çocuk bölümü ve internet salonu bulunmaktadır. Çocuk bölümümüz; okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklarımızın kullandığı bölümdür. Çocuklar için 4 bin 916, gençler için 623 adet ve okul öncesi çocuklar için ise 97 adet kitabımız mevcuttur. İnternet bölümümüzde 15 adet bilgisayarla kullanıcılarımıza ücretsiz olarak hizmet vermekteyiz. Kablosuz internet ağıyla kullanıcılarımız kendi bilgisayar ve cep telefonları ile istedikleri yerden internete bağlanabilmektedirler. Süreli yayın bölümümüzde Bakanlıkça abone olunan 68 çeşit dergi ve Mustafakemalpaşa' da basılan yerel gazeteler kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Yetişkin bölümünde ise 25 bin 700 adet kitap mevcuttur. Kütüphanemize üye 5 bin 236 kişi vardır.”
Programda daha sonra Kaymakam Ahmet Altıntaş’ın hazırladığı videolardan oluşan ‘Okumanın Gücü’ konulu sunumun gösterimi gerçekleştirildi.
Başarıyı artırma ve kitap okuma arasındaki ilişkinin ele alındığı sunumda; okumanın başta eğitim olmak üzere yaşamın her alanına kattığı değerlere dikkat çekildi.
Kitap kurtlarına ödül
İlk günkü etkinlikler, kütüphaneden en çok faydalanan okuyuculara ödüllerin verilmesiyle tamamlandı. İki kategoride verilen okuyucu ödüllerinde; bir yılda 90 kitap okuyan 14 Eylül İlkokulu 1/A sınıfı öğrencisi Minel Ter birinci, 67 kitapla Sınav Koleji’nden Yusuf Efe Tek ikinci, 62 kitapla da Cahit Zarifoğlu İlkokulu’ndan Şifa Bilge Karaca üçüncü oldu.
Yetişkinler kategorisinde ise 92 kitap okuyan ev hanımı Şengül Karaavcı birincilik, 51 kitapla Selahattin Özdemir ikincilik, 48 kitapla da yine ev hanımı Behiye Altuğ üçüncülük ödülüne layık görüldü. Kitap kurtlarına ödülleri Kaymakam Ahmet Altıntaş ve Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner tarafından takdim edildi. 58. Kütüphane Haftası kutlamaları çerçevesinde Adnan Menderes Meydanı’nda okuma etkinliği ve çocuklar için animasyon film gösterimi sunulacak.

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