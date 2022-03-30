Eski muhtar ölü bulundu

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Bursa'da eski mahalle muhtarı, koyunlarını otlatmak için gittiği tarlada ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa İlyasçılar Mahallesi’nde 2 dönem muhtarlık görevinde bulunan 58 yaşındaki Fikret Yıldız, dün koyunlarını yaylıma çıkardı. Akşam saatlerinde eve dönmeyince ailesinin aramaya çıktığı Yıldız’ın cansız bedeni, Çiftlikaltı mevkiinde bulundu.

Sağlık ekipleri ve jandarmanın olay yerindeki ilk incelemesinin ardından evli ve 3 çocuk babası Fikret Yıldız’ın cesedi, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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