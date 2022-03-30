Başkan Taban Kazakistanlı gazetecileri Oylat’ta ağırladı

Bursa’nın Türk Dünyası Kültür Başkenti olması sebebiyle etkinlikler çevreçevisinde şehre gelen Kazakistanlı gazeteciler, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın konuğu oldu. Oylat’ta misafir edilen konuk gazeteciler hem İnegöl’e hem Oylat’a hayran kaldı.

Bursa, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması nedeniyle pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Kutlamalar doğrultusunda dönem dönem farklı gruplar ve konukların ağırlandığı şehre gelen Kazakistanlı gazeteciler, bu sabah İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın misafiri oldu. Oylat’ta konaklayan Kazakistanlı Gazeteciler hem İnegöl hem de Oylat’a hayran kaldı.

Küresel Gazeteciler Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Bursa Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Hasan Yalçın ve İnternet Gazetecileri Federasyonu Başkanı Mesut Demir koordinasyonunda gerçekleşen buluşmada, Oylat’ta konaklayan Kazakistanlı konuklarla Belediye Başkanı Alper Taban da kahvaltıda bir araya geldi. Çağlayan otelde kahvaltı sırasında ve sonrasında yapılan çay sohbetinde Kazakistanlı gazetecilere İnegöl’ü ve Oylat’ı tanıtan Başkan Alper Taban, şehrin doğal güzellikleri, sanayisi, tarımı ve turizm değerlerini bir bir anlattı. İnegöl’ü keşfetmeye Oylat’tan başlayan konuklar da hem gördükleri hem de İnegöl ile ilgili verilen bilgiler sonrası şehre karşı büyük hayranlık duydu. Özellikle sanayi üretimiyle birlikte tarımın da gelişmesi ve turizm alanında adımlar atılması, 3 önemli başlığın aynı şehirde yer alması nedeniyle konukların ilgisini çekti.

Kazakistanlı gazetecilere kendilerini İnegöl’de ağırlamaktan mutluk duyduklarını kaydeden Başkan Alper Taban, aynı zamanda tüm misafirleri İnegöl’ün gönül elçileri olarak gördüklerini de vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.