Dünya ev tekstilinin kalbi HOMETEX ile İstanbul’da atacak

Dünyanın alanında en büyük ikinci fuarı HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı, salgın sebebiyle verilen aradan sonra 26. kez kapılarını açıyor. Sektörün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık Şirketi tarafından düzenlenen HOMETEX, 1721 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde sektör profesyonellerini ağırlayacak.

TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın ev sahipliğinde düzenlenen basına yönelik tanıtım toplantısına, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, UTİB Başkan Yardımcısı Ufuk Oçak ile TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel’in yanı sıra ihracatçı birlik başkanları ve sektör temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Türk ev tekstili sektörünün 190’ı aşkın ülkeye yıllık 3,2 milyar dolarlık ihracat kapasitesine ulaştığını ve kg başı ihracat değerini 8 doların üzerine çıkararak milli gelire en fazla katma değer sağlayan güçlü bir sektör olduğunu söyledi. Burkay, “Bugün dünya tekstil ihracatından aldığımız pay yüzde 3 seviyesindeyken, ev ve mekân tekstillerinde bu oran yüzde 4,5’e kadar ulaştı. ArGe, inovasyon ve tasarıma verdiği önemle Türk ev tekstili, artık üretimden tanıtıma, kaliteden pazarlamaya kadar tüm alanlarda trendleri belirleme gücüne sahip” dedi.

Bundan 2030 yıl öncesine kadar ucuz istihdam deposu olarak görülen tekstil sektörünün nitelikli üretim, kalifiye işgücü ve yüksek ihracat potansiyeliyle stratejik bir konuma yükseldiğine değinen Burkay, “Bildiğiniz gibi ülke olarak ekonomi gündemimizin ilk sırasında yer alan orta yüksek ve ileri teknoloji alanındaki yatırımlarla Türkiye’nin ortalama ihracat birim fiyatını 1,3 dolardan 4 dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Dünya ev tekstili sektörünün yakından takip ettiği fuarımız, ülkemizin bugün dünya tekstil ticaretine yön veren, kendi tasarımları ile takip edilen ve örnek gösterilen merkezlerden biri haline gelmesinde önemli pay sahibidir” diye konuştu.



“Sektörün dış ticaret hacmi genişleyecek”

Konuşmasında HOMETEX hakkında da bilgi veren BTSO Başkanı İbrahim Burkay sözlerini şöyle tamamladı;

“Sektörümüzün çatı kuruluşu TETSİAD ile BTSO’nun KFA Fuarcılık Şirketi iş birliğinde Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin destekleri sayesinde HOMETEX ismiyle yeni bir vizyona kavuşturduk. İhracata dayalı ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda BTSO’da yönetime geldiğimiz 2013 yılında kurduğumuz KFA Fuarcılık şirketimiz, geride bıraktığımız 9 yılda yurt içi ve yurt dışı fuar organizasyonları sayesinde Bursa’daki ihracatçı firma sayımızın ve ihracatımızın rekor seviyeye ulaşmasında lokomotif bir görev üstlendi. Milli katılım organizasyonu yapma yetkisi ayrıcalığına da sahip olan KFA Fuarcılık şirketimizin bugün HOMETEX gibi dünyanın en büyük fuarcılık organizasyonlarından birini gerçekleştirecek hale gelmesi de bizler için ayrıca bir mutluluk vesilesidir. 11 holde, 160 bin metrekare alanda, 600’den fazla ulusal ve uluslararası firmanın katılımıyla 17 Mayıs’ta kapılarını açacağımız fuarımızı, dünya pazarlarına sunulan yeni ürünlerden moda söyleşilerine, trend alanlarından sektör buluşmalarına kadar çok zengin bir konsept ile kurguladık. HOMETEX çerçevesinde URGE projeleriyle desteklediğimiz yabancı alım heyeti organizasyonlarımız ve düzenleyeceğimiz B2B etkinliklerimizle de sektörümüzün dış ticaret hacmini geliştirmeyi hedefliyoruz. Avrupa’dan Asya’ya ABD’den Kuzey Afrika ve Arap coğrafyasına kadar dünyanın geniş bir coğrafyasından nitelikli alıcılarını ve katılımcıları İTO Başkanı Şekib Avdagiç Başkanımın büyük gayretleri neticesinde yenilenen İstanbul Fuar Merkezimizde ağırlayacağız.”



“Fuarlar sebebiyle çevre oteller yüzde 100 doldu”

Salgın sebebiyle bir süredir dünyanın en büyük organizasyon ve fuarlarının yapılamadığını ve maddi kaybın trilyon dolarları bulduğuna dikkat çeken TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram da “Ocak ayında Almanya’da yapılması planlanan Heimtextil Fuarı da salgın nedeniyle ertelenince, HOMETEX daha da önem kazanmış oldu. Dünyanın en büyük iki ev tekstili fuarından biri olan HOMETEX’e yurtiçinden ve yurtdışından büyük talep var. Öyle ki; organizasyonun yapılacağı tarihlerde fuar çevresindeki otellerde doluluk oranları yüzde 100’leri buldu” dedi.

TETSİAD Başkanı Bayram, sektörün kalbi durumundaki Sultanhamam’da mağaza vitrinlerde başlayan ve 1992’de bir otelin salonunda 600 metrekarelik alanda ilk kez düzenlenen fuar yolculuğunu, bugün 11 Holl, 160 bin metrekarelik bir alanda düzenlenen bir dünya markasına dönüştürmeyi başardıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü;

“Daha Güçlü ve Daha Katılımcı HOMETEX mottosuyla düzenleyeceğimiz fuar, krizlerin fırsata çevrildiği bir etkinlik olacak. Fuara Avrupa’dan Ortadoğu’ya, Orta Asya’dan Türki Cumhuriyetleri’ne, Kuzey Afrika’dan ABD’ye kadar yüzlerce ülkeden binlerce markanın alım heyeti ile 150 200 bin arasında ziyaretçi bekliyoruz. Profesyonel alım heyetleri bu fuarda dünyanın en yeni koleksiyonlarını, son teknoloji ile üretilmiş çevreci ürünlerini, yeni renk, trend ve tasarımlarını görme imkanı bulacak. HOMETEX’i farklı kılacak bir diğer önemli özellik de Yeşil Mutabakat Eylem Planı çerçevesinde hareket edilecek olmasıdır. Sektör olarak biz de üretimden yatırıma kadar her alandaki stratejimizi, Yeşil Mutabakat Eylem Planı doğrultusunda sürdürüyoruz. Bu bakımdan bu fuar, geri dönüştürülebilir ürünlerin bolca sergilendiği, çevreci bir fuar olacak.”



"Türkiye, en büyük tedarikçilerden biri"

Türkiye’nin Çin, Hindistan ve Pakistan’la birlikte dünyanın en büyük ev tekstili tedarikçisinden birisi olduğunu hatırlatan Bayram, şunları söyledi;

“Türkiye, dünyanın en büyük ve en güçlü brode makine parkına sahip. Perde, perde aksesuarları, tül, döşemelik kumaş ve döşemelik deri, mutfak ve yemek odası tekstili, havlu ve banyo grubu ürünleri, uyku ve yatak odası tekstili, iplikler, yer kaplamaları, duvar kaplamaları ve dekorasyon ürünlerinde trendleri biz belirliyoruz. Bugün dünyanın birçok ülkesinde Türk ev tekstili ürünleri “Turkish Home Tekstil” adıyla aranan bir marka haline geldi. “Turkish Home Tekstil”, dünyada bilinen Türkiye’nin en güçlü sektör markalarından biri oldu. Ayrıca 1600 yıllık bir geçmişe sahip Türk havlusu da dünyada aranan bir üründür. Havlu ile beraber bornoz üretimini de geliştiren Türkiye “Turkish Towel” adıyla bir marka oluşturdu ve “Turquality” yoluyla bu markayı dünya çapında tescillendi. Son olarak İstanbul’da gerçekleştirilen “Euroleauge” Dörtlü Finali’nde yer alan 4 takımın da kullandığı havlular, Denizli’de “Turkish Towels” markasıyla üretilmiş havlulardır. Öte yandan dünyada ev tekstili sektöründe en önde gelen markaların müşteri kitlesinin yüzde 30’unu oluşturan Uzak Doğu ülkelerindeki tüketici ve satın almacılar son yıllarda “Made in China” veya ”Made in Vietnam” etiketleri yerine “Made in Türkiye” etiketine daha çok ilgi duyar hale geldiler. Kurulacak yeni bağlantılarla HOMETEX’in, Türk ev tekstili ihracatına yüzde 2530 oranında bir katkı sağlamasını hedefliyoruz.”



“İFM’de kapsayıcı fuarcılık dönemini başlattık”

Kuruluşundan yaklaşık 40 yıl sonra İDTM’yi sektörleri kalkışa geçirecek bir platforma dönüştürdüklerini ve kapsayıcı fuarcılık dönemini başlattıklarını belirten İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç de, “Her sektörün mutlaka bir fuarı olacak. Ama bu öyle bir fuar olacak ki, sektörün tamamını kapsayacak. Sektörün yüz akı olan bu “kapsayıcı fuar”, işte o zaman sektörlerimizin küresel rekabetçiliğini, küresel iş birliğini ve küresel pazarlarını artıracak. Temsil ettiği sektörü dünya liginin lider takımlarından biri haline getirecek. HOMETEX, “kapsayıcı fuarcılık” politikamızın somutlaştığı fuarlarından biridir. İnanıyorum ki, bu yaklaşımın ekonomik sonuçlarını da yakında birlikte göreceğiz. Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Afrika’nın en büyük tekstil buluşması, üç kıtayı birleştiren HOMETEX Fuarında gerçekleşiyor. İnanıyorum ki, bu fuar, TETSİAD’ın daha evvel yaptığı EVTEKS’i de geride bırakarak, Avrupa’nın en büyük ev tekstil fuarı olacak. Yine inanıyorum ki, dünya ev tekstili sektörünün de hem güçlü hem de referans etkinliği olarak öne çıkacaktır. Bu fuar gibi güçlü etkinliklerimiz sayesinde 2022 için ev tekstili ihracatımıza konulan 3,54 milyar dolarlık hedefi çok rahatlıkla 5 ile 10 milyar dolar arasına oturtabiliriz” diye konuştu.



“HOMETEX de müthiş bir kaynak kullanımı söz konusu”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da her fırsatta Türkiye’nin kaynak probleminin olmadığının altını çizdiklerine dikkat çekerek “Türkiye’nin kaynak problemi yok, kaynağı doğru kullanamama sorunu var. HOMETEX de ise tüm sektörel kuruluşları aynı vizyonda ve amaçta birleştiren müthiş bir kaynak kullanımı söz konusu. Dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlayacağımız fuar, Türkiye tekstil sanayi sektörü için büyük önem taşıyor” dedi.

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz sektörün güçlenmesi için güçlü fuarlara ihtiyaç olduğunu belirtirken, İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe de marka şehir olmak istiyorsak fuarlara ihtiyacımız var, oda ve birliklerin bir araya gelmiş olması sektör için çok önemli dedi. UTİB Başkan Yardımcısı Ufuk Oçak ise sektördeki genç nüfusun kendilerini motive ettiğini ve geleceğe umutla baktıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.