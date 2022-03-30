Bursa'da magandalar havaya ateş açtı, kameraya yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yunusemre mahallesinde meydana gelen olayda tabancalarla etrafa ateş açan 3 şüpheli kameraya yansıdı.

Olay YunusEmre mahallesinde meydana geldi. 3 genç, tabancalarıyla etrafa ateş açtılar.

O anlar bir vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri, magandaların yakalanması için çalışma başlattılar.

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