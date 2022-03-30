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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafakemalpaşa'nın sessiz dostlarına yardım eli

İHA

Mustafakemalpaşa'nın sessiz dostlarına yardım eli

Hayvan Hakları Federasyonu, Mustafakemalpaşa’nın sessiz dostlarının yaraları için 6 padoktan oluşan bir dizi set bağışlanıp kedi evi açılışı yaptı.
Veteriner İşleri Müdürlüğünün hizmet yelpazesi genişletilirken HAYTAP’tan alınan karşılıksız hibe ile kedi bakım ünitesi, yeni doğan yavru kedi ve köpekler için yoğun bakım ünitesi, panel ve fanlı olmak üzere 2 adet ısıtıcı Mustafakemalpaşa Belediyesine Hayvan Barınağına kazandırıldı.
Hayvan Barınağına bağışlanan bakım üniteleri sayesinde sessiz dostların bakım refahı artarken hayata kazandırılan pati sayısı artmaya devam ediyor. Her geçen gün hizmet yelpazesini genişleterek can dostlarının yanında olan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Mustafakemalpaşa hepimizin ortak evi. Bu evi, can dostlarımızla paylaşıyoruz. Onların beslenme, barınma ve tedavi gibi temel haklarına kavuşmasına yardımcı olmak hepimizin sorumluluğudur. Bugünden itibaren kedi ve köpeklerimizin bakım ve ameliyatlarını ayrı ameliyathanelerde yaparak geçici bakım evimizin fiziki şartlarını iyileştirmeye devam edeceğiz. HAYTAP ile yapılan bu iş birliği ile sessiz dostlarımızın sesi olup yaralarını saracak olmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

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