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Türk dünyası, 'Kültür Başkenti' Bursa'da buluştu

DHA

Türk dünyası, 'Kültür Başkenti' Bursa'da buluştu


Esra TÜRKERNevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da yıl boyunca yapılacak etkinliklerin resmi açılışı, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) üyesi ülkelerin kültür bakanlarının da katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı.
Bursa'nın '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçilmesi ile birlikte kentte yıl boyu etkinlikler düzenlenecek. 21 Mart Nevruz Bayramı ile başlayan etkinliklerin resmi açılışından önce, TÜRKSOY üyesi ülkelerin kültür bakanları ile diğer yetkililer kente geldi. Konuk heyetler, Vali Yakup Canbolat tarafından ağırlandı, daha sonra Tophane'deki Osman Gazi ile Orhan Gazi'nin türbeleri ziyaret edildi. Konuklar, Alplerin nöbet değişimini ilgiyle seyretti. Resmi törenin ilk ayağı, kortej yürüyüşü ile başladı. Protokol üyeleri, marşlar eşliğinde Atatürk, İnönü ve Cumhuriyet caddelerinde yürüdü. Saltanat Kapısı'ndan başlayan korteje; atlı birlikler, okçular, mehter takımı ve kılıç-kalkan ekibi de eşlik etti. Yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.
NEVRUZ ATEŞİ DE YAKILDI
Kortej yürüyüşünün ardından Ertuğrulbey Meydanı'nda nevruz ateşi yakıldı. İl protokolü ile konuk heyetler, nevruz ateşinin üzerinden atladı. Demir dövme ritüeli ile semeni sunumunun ardından, Bursa Türk Dünyası Kültür Başkenti Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı. Buradaki programa; Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov, Kırgızistan Kültür, Bilgi, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Azamat Camankulov, Kazakistan Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Nurkissa Dauyeshov, Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Murodjon Madjıdov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, TÜRK-PA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva ve Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Kelle katıldı.
'TARİHE NOT DÜŞECEĞİZ'
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentin 2021'nin Eylül ayında '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçildiğini belirterek, "Bugün de açılış galamızın startını veriyoruz. 21 Mart'tan itibaren tüm ilçelerimizde start verdik. 17 ilçemizi bu coşku sardı ve bugün merkezde bütün Bursa dinamikleri, sayın valimiz, gönül coğrafyamızın kültür bakanları, bakan yardımcıları, misyon şeflerinin katılımıyla harika bir organizasyona bugün start vermiş olduk. Bu etkinlikler, yıl boyu devam edecek. Restorasyon çalışmalarımız, konferanslar, paneller, konserler, farklı etkinlikler var. Yazılı materyaller de ortaya çıkacak ve tarihe not düşeceğiz. Önümüzdeki yıl Azerbaycan'ın Şuşa şehrine, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a devredeceğiz. Ama bu misyonu, bir Türk şehri olma özelliğimizi, bundan sonra ilelebet Bursa olarak yaşayacağız."
'MUHTEŞEM BİR GÖSTERİ BİZİ BEKLİYOR'
Bursa'da ilk kez bu denli büyük bir organizasyonun düzenleneceğini ifade eden Aktaş, muhteşem bir gösterinin kendilerini beklediğini söyledi. Aktaş, "700 civarında farklı ülkelerden katılan dansçılarımız var. Kimsenin kaçırmamasını istiyorum. Canlı yayınlarla bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya ulaşmış olacak. O kadar özel hazırlandı, o kadar ciddi görseller, efektle ve ışıklandırmalar var ki; bu gecenin kaçırılmaması lazım" diye konuştu.
TÖRENİ 7 BİN KİŞİ İZLEYECEK
Gün boyu sürecek kültürel programlar ile ikili görüşmelerinden ardından açılış töreni, saat 19.30'da yakılacak nevruz ateşi ile başlayacak. TOFAŞ Spor Salonu'ndaki özel konsere 20 ülkeden 700 sanatçı katılacak. Töreni, 7 bin kişi seyredecek.
Törenle Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını Özbekistan'ın Hiva kentinden devralacak Bursa, 31 Mart 2022'de TÜRKSOY Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na da ev sahipliği yapacak. Toplantı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un dönem koordinatörlüğünde düzenlenecek. Toplantıda; '2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti' unvanını alacak şehrin belirlenmesi ve TÜRKSOY Genel Sekreteri'nin seçilmesi gibi önemli konular ele alınacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Nevruz İLİMDAROĞLU
2022-03-30 16:39:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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