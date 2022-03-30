Timsah Park hırsızları yakalandı

Bitci Timsah Park’taki başta kablolar olmak üzere birçok maddi değeri yüksek olan eşyaları çalan hırsızlar yakalandı. Bursaspor Kulübü, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bursaspor’un maçlarını oynadığı Bitci Timsah Park’ta geçtiğimiz hafta hırsızlık vakası yaşanmıştı. Yeşilbeyazlı kulüp, suçluların yakalandığını belirten bir açıklama yayımladı. Bursaspor Kulübü’nden yapılan bildiri şu şekilde: “Stadyumumuzda gerçekleşen hırsızlık olayı sonrası Emniyet Teşkilatımız gerekli çalışmaları yaparak suçluları yakalamış, haklarında gerekli işlemleri başlatmışlardır. Bu süreçte verdikleri destek adına Bursa İl Emniyet Teşkilatımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

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