Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da görkemli açılış Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da açılış gösterileri beğeni topladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da görkemli açılış Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da açılış gösterileri beğeni topladı

İHA

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da görkemli açılış Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da açılış gösterileri beğeni topladı

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa’da, görkemli törenle resmi açılış yapıldı.
Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesiyle yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerin resmi açılış töreni Tofaş Spor Salonu'ndaki gerçekleştirildi. Türk dünyasının renklerini, folklorunu, giyim kuşamını ve müzik kültürünü yaşatan ülkeler, salonu dolduranlara unutulmaz anlar yaşattı. Atların üzerinde salona girenler ayakta alkışlanırken, dans gösterileri hayranlıkla takip edildi. 20'ye yakın ülkeden 700 sanatçı büyük beğeni kazandı. Mehter Takımı’nın söylediği marşlara salondaki bir çok vatandaş da eşlik etti.
Salonu dolduran kalabalığa seslenen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bizim yüreğimiz, kaderimiz gönlümüz soyumuz bir. Gelecekte birlikte olmak düşüncesi ile TÜRKSOY’a teşekkür ediyorum. Bursa Türk tarihinde çok önemli bir şehirdir. Atalarımız Osmanlıya başkentlik yapmış Türk tarihinde soylu direnişiniz yaptıkları ticaret, sanayi, turizm ve kültürle güzel bir şehirdir. Türksoy aldığı kaldığı kararla başkent olması çok yerinde oldu. Bu karar ile birlikte inşallah Bursa’da çok güzel etkinlikler yapılacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ve Rusya arasındaki meselede önemli adımlar atmıştır. Büyük bir liderlik göstermiştir. Barış getirilmesi için önemli gelişmelerin olacağı umut ediyorum. Kıbrıs’ta yıllarca, cefalar çektik. Saldırılara uğradık, haksız uğursuzluk insan hakları ihlalleri yaşadık. Mücadele verdik. Türkiye desteği ile orada bir devlet kurduk ve bunun adı KKTC oldu. Bu devleti güçlendirmek ve coğrafyadaki Türk varlığının güçlendirilmesi için Doğu Akdeniz’deki, hakkımızın hukukumuzun sağlanması, Mavi Vatan’daki jeopolitik, jeostratejik bir takım önemli ulusal çıkarlarımızın korunmasında güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti işbirliği çok önemlidir. Yakında bizler de inşallah, TÜRKSOY’da bizlerde yerimizi almakla birlikte, bizlerde büyük Türk dünyasının parçası ve Doğu Akdeniz’de o dünyanın, Türklüğün ilk temsilcisi olmanın bahtiyarlığını, huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız” dedi.

"Kardeşliğimizi gözümüzün için gibi koruyacağız"
Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Türkiye Temsilcisi Binali Yıldırım, "Türk dünyası büyüyerek devam ediyor. Bir olacağız, diri olacağız. Güçlü olacağız. Birlikte Türk dünyası olacağız. Bugünlerde bölgemizde can sıkıcı olaylar yaşanıyor. Bu da bize daha güçlü olmamız gerektiğini gösteriyor. Birbirimize kenetleneceğiz. Kardeşliğimizi gözümüzün için gibi koruyacağız. Yakında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini de Türk devletleri arasında göreceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.
Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy ise, "Ortak değerlerimize sahip çıkmanın önemli olduğuna inanıyorum. Bursa, kültürel mirasın zenginlikleriyle ayrıcalıklı konumdadır. Paha biçilemez unsurlara ev sahipliği yapmaktadır. Bizlerde Bursa’ya destek olmaya devam edeceğiz. Bu geceki muhteşem gösteriyi bize sunan bütün sanatçılara, teşekkür ediyorum. Bugün dünya, zor bir dönemden geçmektedir. Bu süreçte bizlerin ortak yaptığı çalışmaların daha anlamlı olduğunu düşünüyorum" dedi.
Bu etkinliklerle büyük bir kazanım sağladıklarını belirten Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Bagdat Amreyev, "Kültür en önemli alanlarımızdan biridir. İlk olarak kültür temelinde bir araya gelmişizdir. Kültür bizim ortak kimliğimizdir" ifade etti. TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, "Bursa’nın Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildiği andan itibaren dünyanın Bursa’ya bu güzellikleri görmek için gayret gösterecektir. Usta sanatçılarımızı Bursa’da bir araya getirdik. Bu geçenin mimarlarına teşekkür ediyorum. Bizler bir ve beraber olmalıyız. Kalbimizden sevgi, yuvamızdan mutluluk eksik olmasın. Dünya’ya barış, yurtlarımıza huzur diliyorum. Türk dünyası ebedi olsun" dedi.

"Bursa’yı anlatmaya kelimeler yetmez, bu şehri yaşayanlar bilir"
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bugün köklü tarihi, zengin kültürü, somut ve somut olmayan kültürel mirası ve tarihi zenginlikleri ile Bursa için anlamlı, özel ve çok önemli bir gündür. Hepinizin malumu olduğu üzere, Bursa, Türk kültürünü, dilini, tarihini, sanatını, gelenek ve göreneklerini gelecek kuşaklara aktarmak hedefiyle faaliyetlerini sürdüren uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38. Dönem Toplantısı’nda 2022 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanına layık görüldü. Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’mızı bu unvana layık gören, herkese teşekkür ediyorum. Bursa’yı anlatmaya kelimeler yetmez, bu şehri yaşayanlar bilir. Bursa, bu coğrafyanın gördüğü en büyük medeniyetin temellerinin atıldığı, ruhunun şekillendirildiği, rabbimin bolca nimetlendirdiği kadim bir şehirdir. Bu topraklar bir cihan devletinin doğduğu topraklardır. Asya’dan, Ortadoğu’dan başlayıp, Avrupa’nın derinliklerine kadar uzanan o muhteşem rüyanın gerçeğe dönüştüğü, kilidinin açıldığı yer Bursa’dır. Böyle bir şehre hizmet etme şerefine nail olduğum için rabbime hamd olsun. ‘2022 yılı Bursa’nın yılı olacak’ anlayışıyla çıktığımız bu yolda resmi açılışımız öncesi kentimizin kültür sanat hayatına değer katan birçok program ve etkinlik gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

"Bursa medeniyetimizin gözbebeğidir"
Yıl boyunca gerçekleşecek, kongre ve seminerden, konser ve festivale, sinema, tiyatro ve sergiden söyleşiye dek geniş bir yelpaze de çok sayıda ulusal ve uluslararası etkinliklerle Bursa’ya marka değerini artırmanın gayreti içinde olacaklarını belirten Aktaş, "8 tarihi baharat yolu ve ipek yolunun kesiştiği, 8500 yıllık tarihi ile farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan ve zengin bir kültüre ev sahipliği yapan Bursa, ekonomik ve sosyal dokusunun yanı sıra doğal güzellikleri, şifalı suları yaz ve kış turizmi imkânları gibi zenginliklerle harmanlanmış olan bir şehirdir. Bursa medeniyetimizin gözbebeğidir. Burası sadece Osmanlı hakanlarının değil, aynı zamanda gönül sultanlarının da şehridir. Kalpleri, yürekleri bir olanlar için mesafelerin hiçbir anlamı yoktur. Bizim inancımızda, bizim geleneğimizde kardeşlik en kıymetli hazinedir. İnşallah önümüzdeki dönem bizden sonraki nesillere bırakacağımız iftihar verici eserimiz dilde, fikirde, eylemde birlik olacaktır. Ne köklerimizden kopacağız, ne de gözlerimizi bir an olsun ufuktan ayıracağız. Vakit birlik vakti, vakit dirlik vakti, vakit bursa vaktidir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ömer Furkan Banaz: “Bursaspor’un parası emin ellerde”
YEREL HABERLER Ömer Furkan Banaz: “Bursaspor’un parası emin ellerde”
Kötü koku ihbarına gelen ekipler, yalnız yaşayan kadının cesediyle karşılaştı
YEREL HABERLER Kötü koku ihbarına gelen ekipler, yalnız yaşayan ...
Gaspçıyı tornavida ile öldüren üniversite öğrencisi hakim karşısında Enes Kör’ün davasında reddi hakim talebine mahkemeden red
YEREL HABERLER Gaspçıyı tornavida ile öldüren üniversite öğrencisi ...
Timsah Park hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Timsah Park hırsızları yakalandı
Türk dünyası, 'Kültür Başkenti' Bursa'da buluştu
YEREL HABERLER Türk dünyası, 'Kültür Başkenti' Bursa'da buluştu
Bursa’da kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL HABERLER Bursa’da kuvvetli rüzgar uyarısı
Mustafakemalpaşa'nın sessiz dostlarına yardım eli
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'nın sessiz dostlarına yardım eli
Bursa'da magandalar havaya ateş açtı, kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da magandalar havaya ateş açtı, kameraya ...
Felsefi düşüncenin serüveni atölyesi mezunlarını verdi
YEREL HABERLER Felsefi düşüncenin serüveni atölyesi mezunlarını ...
Başkan Yılmaz, emektar personelle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, emektar personelle buluştu
Mudanya Çocuk Bandosu 23 Nisan’a hazırlanıyor
YEREL HABERLER Mudanya Çocuk Bandosu 23 Nisan’a hazırlanıyor
Ramazanda kilo vermenin ipuçları
YEREL HABERLER Ramazanda kilo vermenin ipuçları
Dünya ev tekstilinin kalbi HOMETEX ile İstanbul’da atacak
YEREL HABERLER Dünya ev tekstilinin kalbi HOMETEX ile İstanbul’da ...
Başkan Taban Kazakistanlı gazetecileri Oylat’ta ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Taban Kazakistanlı gazetecileri Oylat’ta ...
Eski muhtar ölü bulundu
YEREL HABERLER Eski muhtar ölü bulundu
Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri başladı Renkli görüntülere sahne olan kortej yürüyüşünün ardından, demirler dövüldü, ateşlerin üzerinden atlanıldı
YEREL HABERLER Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri ...
Motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Mustafakemalpaşa’da Kütüphane Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da Kütüphane Haftası etkinliği
Osmangazi’de “Tıngır Mıngır Ülke” çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Osmangazi’de “Tıngır Mıngır Ülke” çocuklarla buluştu
Osmangazi’de kaçak hobi evi yıkımları sürüyor
YEREL HABERLER Osmangazi’de kaçak hobi evi yıkımları sürüyor
Otomobil ile motosikletin kazası kamerada
YEREL HABERLER Otomobil ile motosikletin kazası kamerada
Çanakkale Ezine’de zehir tacirlerine geçit yok
YEREL HABERLER Çanakkale Ezine’de zehir tacirlerine geçit yok
Karacabey polisi hırsızlara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Karacabey polisi hırsızlara göz açtırmıyor
'Tarih Yazan Çocuklar İnegöl’de projesine iş adamlarından destek
YEREL HABERLER 'Tarih Yazan Çocuklar İnegöl’de projesine iş ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.