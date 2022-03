Türk dünyası, 'Kültür Başkenti' Bursa'da buluştu (2)

GÖRKEMLİ AÇILIŞ

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa´da yıl boyu düzenlenecek etkinliklerin resmi açılış töreninin ikinci ayağı saat 20.00´da TOFAŞ Spor Salonu´nda düzenlenen törenle başladı. Törene; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Türkiye Temsilcisi Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Tük Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Bagdat Amreyev, TÜRKSOY üyesi ülkelerin kültür bakanları, milletvekilleri ve misyon şefleri katıldı.

20 ülke, 20 solist ve 50 sanat topluluğundan oluşan 700 sanatçının sahne aldığı program, Türk devletlerinden gelen grupların sergilediği performans ve dansların yanı sıra ışık ve gölge oyunları ile görsel şölene dönüştü. 7 bin kişinin izlediği gecede verilen mesajlar da dikkat çekti.

`DOĞU AKDENİZ´DEKİ ÇIKARLARIMIZ İÇİN İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ´

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, "Bizim yüreğimiz, kaderimiz, gönlümüz, soyumuz bir. Gelecekte birlikte olmak düşüncesi ile TÜRKSOY´a teşekkür ediyorum. Bursa, Türk tarihinde çok önemli bir şehirdir. Atalarımız Osmanlı´ya başkentlik yapmış, Türk tarihinde soylu direnişi yaptıkları ticaret, sanayi, turizm ve kültürle güzel bir şehirdir. TÜRKSOY´un aldığı kararla başkent olması çok yerinde bir karar oldu" ifadelerini kullandı. Ukrayna-Rusya savaşına yönelik barış mesajları veren Tatar, Doğu Akdeniz´de yaşanan gelişmelere de dikkat çektiği konuşmasında şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, Ukrayna ve Rusya arasındaki meselede önemli adımlar atmıştır. Büyük bir liderlik göstermiştir. Barış getirilmesi için önemli gelişmelerin olaağını umut ediyorum. Kıbrıs´ta yıllarca cefalar çektik, saldırılara uğradık. Haksız hukuksuz insan hakları ihlalleri yaşadık. Mücadele verdik. Türkiye´nin desteği ile orada bir devlet kurduk ve bunun adı KKTC oldu. Bu devleti güçlendirmeli ve coğrafyadaki Türk varlığının güçlendirilmesi için Doğu Akdeniz´deki hakkımızın hukukumuzun sağlanması, Mavi Vatan´daki jeopolitik, jeostratejik bir takım önemli ulusal çıkarlarımızın korunmasında güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iş birliği çok önemlidir. Yakında inşallah, TÜRKSOY´da bizler de yerimizi almakla birlikte, bizler de büyük Türk dünyasının parçası ve Doğu Akdeniz´de o dünyanın, Türklüğün ilk temsilcisi olmanın bahtiyarlığını, huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız."

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Türkiye Temsilcisi Binali Yıldırım da konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Türk dünyası büyüyerek devam ediyor. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, güçlü olacağız, birlikte Türk dünyası olacağız. Bugünlerde bölgemizde can sıkıcı olaylar yaşanıyor. Bu da bize daha güçlü olmamız gerektiğini gösteriyor. Birbirimize kenetleneceğiz, kardeşliğimize gözümüzün içi gibi bakacağız. Yakında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´ni de Türk devletleri içinde göreceğimize inanıyorum" diye konuştu.

`BİZİM ECDADIMIZIN ARKASINDA KAN DERYALARI YOK´

Konuşmasında Türk dünyasının öneminin her geçen gün arttığını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Ortak değerlerimize sahip çıkmanın önemli olduğuna inanıyorum. Bursa ilimiz kültürel mirasının zenginliğiyle ayrıcalıklı bir konumdadır. Bursa´nın sahip olduğu özellikleri ile Türk Dünyası Kültür Başkenti sancağını başarıyla taşıyacağına inanıyorum. Bugün dünyanın içinden geçtiği zor süreçte, bizlerin yürüttüğü ortak çalışmalar çok daha derin bir anlam taşımaktadır. İnsanlık, adaleti ve merhameti her şeyin üzerinde tutan Türk dünyasına daha çok ihtiyaç duymaktadır. Bizim ecdadımız arkasında kan deryaları değil mürekkeple inşa edilmiş bir geçmiş var" ifadelerini kullandı.

'TÜRK DÜNYASI EBEDİ OLSUN'

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Bagdat Amreyev, "Kültür en önemli alanlarımızdan biridir. İlk olarak kültür temelinde bir araya gelmişizdir. Kültür bizim ortak kimliğimizdir" derken, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kaseinov, "Bursa gibi Türk tarihi açısından önemli bir şehirde Nevruz´u ve Bursa Türk Dünyası Kültür Başkenti açılış heyecanını bir arada yaşıyor olmaktan bahtiyarım. Türk soylu halklar olarak bizler, hangi vesileyle olursa olsun Türk insanını birbirine bağlayan, ortak geçmişimizi ve kültürümüzü yaşatan değerlerimize, milli bayramlarımıza sahip çıkmanın, ortak mirasımızı sahiplenmenin, birbirimize kenetlenerek, birlik ve beraberliğimizi sürdürmenin öneminin farkındayız. Kalbimizden sevgi, yuvamızdan mutluluk eksik olmasın. Dünyada barış, yurtlarımızda huzur diliyorum. Türk dünyası ebedi olsun" dedi.

BURSA, TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ BERATINI ALDI

Kaseinov konuşmasının ardından, Türk Dünyası Kültür Başkenti beratını Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş´a verdi. Bursa´yı bu unvana layık gören Türk devletlerine teşekkür eden Alinur Aktaş şunları kaydetti:

"Osmanlının ilk başkenti Bursa´mızı bu unvana layık gören herkese gönülden teşekkür ederim. Bursa´yı anlatmaya kelimeler yetmez. Bu şehri yaşayanlar bilir. Orhan Veli´nin dediği gibi `kelimeler kifayetsiz kalır´ bu şehrin güzelliğini anlatmakta. Bu topraklar bir cihan devletinin doğduğu topraklardır. Asya´dan, Ortadoğu´dan başlayıp, Avrupa´nın derinliklerine kadar uzanan o muhteşem rüyanın gerçeğe dönüştüğü, kilidinin açıldığı yer Bursa´dır. Edebiyatından mimarisine, insani, dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız. Gönüller arasına sınır çizilmez. Kalpleri, yürekleri bir olanlar için mesafelerin hiçbir anlamı yoktur. Bizim inancımızda, bizim geleneğimizde kardeşlik en kıymetli hazinedir. İnşallah önümüzdeki dönem bizden sonraki nesillere bırakacağımız en iftihar verici eserimiz `dilde, fikirde, eylemde birlik´ olacaktır. Ne köklerimizden kopacağız, ne de gözlerimizi bir an olsun ufuktan ayıracağız. Vakit birlik vakti, vakit dirlik vakti, vakit Bursa vaktidir. Birliğimizin, dirliğimizin kavi ve daim olması dileğiyle bir kez daha sizlere, şehrimize hoş geldiniz diyor, Türk dünyasındaki tüm kardeşlerimize mutluluk, refah ve esenlikler temenni ediyorum." (DHA)Esra TÜRKERNevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKERNevruz İLİMDAROĞLU

