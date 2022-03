Türk dünyasının sesi Bursa semalarından yükseldi

Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Başkenti seçilmesi nedeniyle yıl boyu yapılacak etkinliklerin resmi açılış töreni, 20’ye yakın ülkeden 700 sanatçının katılımıyla adeta şölene dönüştü. Türk dünyasının sesinin Bursa semalarından yükseldiği gecede konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İnşallah önümüzdeki dönem bizden sonraki nesillere bırakacağımız en iftihar verici eserimiz ‘dilde, fikirde, eylemde birlik’ olacaktır. Ne köklerimizden kopacağız, ne de gözlerimizi bir an olsun ufuktan ayıracağız. Vakit birlik vakti, vakit dirlik vakti, vakit Bursa vaktidir” dedi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) Kültür Bakanları Daimî Konseyi 38. Dönem Toplantısı’nda 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa’da etkinliklerin resmi açılış töreni Tofaş Spor Salonu’nda yapıldı. Açılış törenine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Bagdat Amreyev, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk Devletlerinden gelen bakanlar ve büyükelçiler ile vatandaşlar katıldı. Tören öncesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, salonun bahçesinde Başkan Aktaş ile birlikte demir dövdü, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise ateş üzerinden atladı.



"Gururlu ve mutluyuz"

Sahne dekoru ve ışık oyunları ile görsel bir şölenin yaşandığı törenin açılış konuşmasını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, farklı medeniyetlerin buluşma noktası olan, Türk şehri, Osmanlı payitahtı, Türkiye Cumhuriyeti’nin dördüncü büyük kenti Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasının haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa’yı, bu unvana layık ayrıcalıklı etkinliklerle dünya vitrinine çıkartmanın gayreti içinde olduklarını belirten Başkan Aktaş, “Yıl boyunca gerçekleşecek, kongre ve seminerden, konser ve festivale, sinema, tiyatro ve sergiden söyleşiye dek geniş bir yelpaze de çok sayıda ulusal ve uluslararası etkinliklerle Bursa’mızın marka değerini artırmanın gayreti içinde olacağız. Yine Türk Dil Kurumu Türkiye Bilimler Akademisi ve Uludağ Üniversitemiz iş birliğinde Süleyman Çelebi ve Mevlidi Şerif Sempozyumu düzenleyeceğiz. 4. Dünya Göçebe Oyunları, 2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ve daha pek çok ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacağız” dedi.



"Vakit Bursa vaktidir"

Bursa’nın sadece Osmanlı hakanlarının değil, aynı zamanda gönül sultanlarının da şehri olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu şehir Orhan Gazi ve Murad Hüdavendigar kadar, Emir Sultan’ı, Niyazi Mısri’yi, Eşrefoğlu Rumi’yi, Süleyman Çelebi’yi, Üftade Hazretlerini ve diğer gönül sultanların da mührünü taşır. Tabii bu güzelliklere sahip olmak kadar onun kıymetini bilmek, korumak, üzerine eklemek, geleceğe daha büyük zenginlik bırakmak da önemlidir. Edebiyatından mimarisine, insani, dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız. Gönüller arasına sınır çizilmez. Kalpleri, yürekleri bir olanlar için mesafelerin hiçbir anlamı yoktur. Bizim inancımızda, bizim geleneğimizde kardeşlik en kıymetli hazinedir. İnşallah önümüzdeki dönem bizden sonraki nesillere bırakacağımız en iftihar verici eserimiz ‘dilde, fikirde, eylemde birlik’ olacaktır. Ne köklerimizden kopacağız, ne de gözlerimizi bir an olsun ufuktan ayıracağız. Vakit birlik vakti, vakit dirlik vakti, vakit bursa vaktidir. Birliğimizin, dirliğimizin kavi ve daim olmasını diliyorum” diye konuştu.



"Yüreğimiz bir, kaderimiz bir"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tüm Türklerin yüreğinin bir, kaderinin bir, gönlünün bir, soyunun bir olduğunu belirtti. Kendisini programa davet eden herkese teşekkür eden Ersin Tatar, Bursa’nın Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Osmanlı'ya başkentlik yapan Bursa’nın tarihi, ticareti, sanayisi, turizmi ve kültürüyle müstesna bir şehir olduğunu belirten Ersin Tatar, “TÜRKSOY’un Bursa’yı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan etmesi çok yerinde ve isabetli karardır. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu yıl Bursa’da çok güzel programlara imza atılacaktır. Bursa etkinliklerle dünyaya en iyi şekilde tanıtılacaktır. Türkiye’nin bölgede ne kadar güçlü bir devlet olduğu bir kez daha gösterilecektir. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, RusyaUkrayna meselesinde önemli adımlar atıyor. İnşallah dünyada tekrar huzurun ve barışın sağlanmasına imkan sağlayacaktır. Bizim gönlümüzde barış var, huzur var, insanlık var. Bizler yıllarca Kıbrıs’ta ne cefalar çektik. Yıllarca acımasız saldırılara, haksızlıklara, hukuksuzluklara uğradık. Verdiğimiz mücadele ve Türkiye’nin desteğiyle bir devlet kurduk. Bu devletin adı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Bu devleti yaşatmak, bu coğrafyadaki Türk varlığını güçlendirmek, Doğu Akdeniz’de ve Mavi Vatan'daki ulusal çıkarlarımızı korumak için Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki işbirliği çok önemlidir. Yakında bizler de Türk Devletler Teşkilatı’nın gözlemci statüsünde ve TÜRKSOY’un içerisinde haklı pozisyonumuzu alarak Türk dünyasında yerimizi alacağız. Bu bahtiyarlığı, huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Bizim geçmişimiz, gönlümüz ve kaderimiz birdir. Aramızdaki gönül bağlarının güçlenmesiyle Kıbrıs Türk halkının da diğer Türk halkları gibi birlik ve beraberliği ilelebet sürecektir” dedi.



"Bir olacağız, diri olacağız"

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türk Dünyası’nın Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile büyüyerek devam ettiğini söyledi. “Bu coğrafyada bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, güçlü olacağız, birlikte Türk dünyası olacağız” diyen Binali Yıldırım, son dönemde bölgede can sıkıcı olayların olduğuna ve büyük acılar yaşandığına dikkat çekti. Bunun da Türk devletlerinin daha güçlü olması gerektiğini gösterdiğini anlatan Yıldırım, “Birbirimizle kenetleneceğiz. Kardeşliğimizi gözümüzün içi gibi koruyacağız. Ancak bir olursak, iri olursak, diri olursak hiç kimse bize bir şey yapamaz. Bursa, bugün tarihi bir an yaşıyor. Bursa, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi. Dolu dolu bir sene geçireceğiz. Eylül ayı sonunda Dünya Göçebe Oyunları Bursa İznik’te yapılacak. Bursa üreten, ürettiği ile Türkiye’ye katkı sağlayan bir şehrimiz. Sultan şehrimiz. Bursa artık İstanbul'la birleşti. Artık yolları, gönülleri birleştirdik. Bursa'yla İstanbul'u birbiriyle buluşturduk. Bu organizasyonda emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a, bütün Bakanlara, bütün ülkelere ve bizi muhteşem toplantıda buluşturan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve Bursa Valisi Yakup Canbolat’a, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türk Devletleri Teşkilatı her geçen gün büyümeye devam ediyor. İnşallah yakında zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde göreceğiz” dedi.



"Mürekkeple inşa edilmiş medeniyet"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde son derece köklü ve zengin bir geçmişi olan Nevruz Bayramı’nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni etti. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen medeniyetler diyarı Bursa’nın tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile Türk kültürünü ve mimarisini en iyi yansıtan şehirlerden biri olduğunu belirten Ersoy, “Bursa'nın sahip olduğu özellikleriyle yıl boyunca Türk Dünyası Kültür Başkenti sancağını başarı ile taşıyacağına gönülden inanıyorum. Bizler de 2022 yılı boyunca yapılacak kültür ve sanat etkinliklerde Bursa'ya destek olmaya devam edeceğiz. TÜRKSOY bünyesinde yürüttüğümüz çalışmaları çok değerli buluyoruz. Dünyanın içinden geçtiği zor süreçte savaşların, işgallerin, milyonlarca insanın kendi vatanını terk etmek zorunda kaldığı bir dönemde bizlerin yürüttüğü ortak çalışmalar çok daha derin bir anlam taşımaktadır. İnsanlık, adaleti ve merhameti her şeyin üzerinde tutan Türk dünyasının sözüne daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Unutmamalıyız ki dünyanın bir kısmı tarihin en karmaşık dönemlerini yaşarken, Altın Çağ bizim medeniyet havzamızda zaten yaşanıyordu. Bizim ecdadımız arkasında sömürü ve zulüm bırakmadı. Tam tersine bizim ecdadımız arkasında köprüler, sebiller, camiler, medreseler, külliyeler bıraktı. Bizim ecdadımız arkasında kan deryaları değil, mürekkeple inşa edilmiş bir medeniyet bıraktı. Bu nedenle ilişkilerimizin güçlenmesi kardeşlik hukukunun gereği olarak ortak hareket etmemiz ve yeni açılımlar geliştirmemiz, bugüne ve geleceğe güvenle bakmamızın teminatı olmuştur” diye konuştu.



"Ortak kimliğin temel direği"

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Bagdat Amreyev, Türkiye'nin muhteşem şehirlerinden olan ve Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Dünya’da çok hızlı bir değişimin yaşandığını, küresel ve bölgesel düzeyde önemli gelişmelerin yaşandığını anlatan Amreyev, bu gelişmelerin Türk dünyasında işbirliğini ve entegrasyonu daha önemli hale getirdiğini söyledi. Türk Devletleri Teşkilatı’nın Türk dünyasını birleştirmeyi ve küresel sınamalar karşısında güçlü hale getirmeyi amaçladığını belirten Amreyev, “12 Kasım 2021 tarihindeki İstanbul Zirvesi’nde pek çok tarihi karar alındı. Kültür, en önemli işbirliği alanlarımızdan biridir. Kardeş Türk devletleri ve halkları, ilk olarak kültür temelinde bir araya gelmiştir. Kültür bizim ortak kimliğimizin temel direğidir. Biz beraberiz ve güçlüyüz. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa’da yıl boyunca çeşitli faaliyetler yapacağız. Çalışmalarımızı başlattık. İkinci Türk Dünyası Diasporası Forumu’nu Bursa’da yaptık. Kardeş ülkelerden gelen arkadaşlarımıza birlikte Nevruz’u kutluyoruz. Kültür Bakanlarımızla beraber TÜRKSOY Yıllık Daimi Konseyi Toplantısını da Bursa’da yapacağız. Mayıs ayında çok taraflı gençlik değişim programı Bursa'da olacak. Eylül ayı sonunda İznik’te dünyanın pek çok noktasından geniş bir katılımla 4. Dünya Göçebe Oyunları’nı gerçekleştireceğiz. Ayrıca Türk Dünya Teşkilatı’nın 6. Gençlik ve Spor Bakanları toplantısı Bursa'da yapılacak. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyordum. Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’ya başarılar diliyorum. Tüm Türk dünyasına hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.



"300 milyon Türk tek yürek"

Bursa Valisi Yakup Canbolat da Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, şehirlerin hası, şehirlerin en dervişi ve en görkemlisi olduğunu vurguladı. TÜRKSOY tarafından bu yıl Bursa’ya çok kıymetli ve çok önemli bir vazife tevdi edildiğini hatırlatan Canbolat, “Bu öyle bir vazife ki koskoca Türk dünyasının temsilciliğini, kültür başkentliğini yapacağız. Bursa’mızın bunun üstesinden hakkıyla gelebileceğine yürekten inanıyoruz. Bursa, kendisine tevdi edilen Kültür Başkenti unvanına layık olmak için her türlü donanıma ve imkana sahiptir. Velhasıl Bursa, 300 milyona yakın Türk'ün tek yürek olacağı, Türk dünyasının 2022'de kalbinin atacağı şehirdir. Bursa'mız 300 milyona yakın Türk dünyasına vizyoner bir kültür başkentliği yapacaktır” dedi.



"Türk dünyası baki kalsın"

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da Nevruz kutlamalarının TÜRKSOY’la özdeşleştiğini, Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulamasının da Türk kültür ve sanat hayatına ivme kazandıran önemli projelerden olduğunu belirtti. Türk insanını birbirine bağlayan değerlere ve milli bayramlara sahip çıkmanın öneminin farkında olduklarını ifade eden Kaseinov, “Tüm dünyayı, kültür başkenti seçilen Bursa'nın güzelliklerini görmeye davet ettik. Davetimiz şimdiden karşılık buldu. Yetenekli gençlerimiz ve usta sanatçılarımız Bursa'da buluştu. Programın düzenlenmesinde emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ediyorum. Kalbimizden sevgi, yuvamızdan mutluluk eksik olmasın. Dünyamızda barış, yurdumuzda huzur, aramızda birlik baki kalsın. Türk dünyası ebedi baki kalsın” dedi.

Konuşmaların ardından TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a Türk Dünyası Kültür Başkenti beratını takdim etti.



Sahnede Türk şöleni

Konuşmaların ardından başlayan törenle Bursalılar kendilerini adeta görsel bir şölenin içinde buldu. Mehter Takımı’nın marşları ile başlayan etkinliklerin Osmanlı Dönemi ve Padişahlar temasında Uludağ, Kayı, Gürsu, İznik, Mustafakemalpaşa, İnegöl Mehter ve Kılıç Kalkan ekipleri, Türkiye Devlet Halk Dansları Topluluğu, Azerbaycan Devlet Halk Dansları Topluluğu, Sema, Kazınai ve Jorga Dans Toplulukları sahne aldı. İznik Çinisi, UNESCO ve Bursa Sanatı programını Solist Ahmet Baran, Tumor, Taajı, Şolpan, Azerbaycan DHDT, Bisultan, Şattık, Keremet, Kazına Dans Topluluklarının gösterileri eşliğinde icra etti. İpek Yolu, Kervansaray ve Hanlar Merkezi Bursa temasında Türkiye DHDT, Hiva (Horezm Tiyatrosu), Jorga, Sırdaryo, Kızgaldak, Sema, Azerbaycan DHDT, Edegey, Kazına, Ademau Dans Toplulukları sahne aldı. Bursa Göç Teması; Bosna Hersek “Gajret” Halk Dansları Topluluğu, Sırbistan “Sveti Djordje” Halk Dansları Topluluğu, Kuzey Makedonya “Jahi HasaniÇegran” Halk Dansları Topluluğu ve Bulgaristan “Pirin” Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun gösterileriyle renklendi. Bursa’nın Yetiştirdiği Önemli Şahsiyetler Temasında TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrasına solistler Babek Guliyev, Orhan Demiraslan ve Erhan Özkıral eşlik etti. Bu bölümde okumaları Levent Aydın, Zeynep Şahiner, Beray Akinci, Ayza Namlioğlu, Eman Basal, Gizem Behice Dağli, Gizem Behice Dağlı yaptı. Bursa Karagöz Hacivat Teması ise Türkiye Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından icra edildi.



700 sanatçıyla muhteşem gece

Gösterilerin ikinci bölümü Nevruz başlığı altında Kış Sahnesi ve Umay, Doğanın Uyanışı, Baharın Gelişi, Yeni Hayat, Yeni Gün, Nevruz Seminisi, İpek Böceği, Bursa’ya Hoş Geldin Nevruz, Bahar Coşkusu ve Nevruz Şarkı temaları altında gerçekleştirildi. Etkinliklerde Balkanlardan Kafkaslar ve Orta Asya’ya kadar uzanan Türk coğrafyasının kültürel zenginlikleri 20’ye yakın ülkeden 700 sanatçının katılımı ile anlatıldı. Salonu dolduran yüzlerce Bursalı, görsel bir şölen eşliğinde unutulmaz bir gece yaşadı.

