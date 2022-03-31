Orhaneli ve Keles yoluna çelik bariyer

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Bursa Orhanelive Keles yolundaki keskin virajlarda sürücü ve yolcuların tedirginliği sona erecek.

Vatandaşlar sosyal medyada dile getirdiği OrhaneliKeles arasındaki virajlarda çelik bariyer bulunmaması konusunu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) bildirdi.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü devreye girerek Orhaneli Keles yolundaki çalışmaları plan dahilinde hızlandırdı. Vatandaşlar ise bölgede daha güvenli yolculuk yapabileceklerini ifade ederek, karayollarına teşekkür ettiler

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