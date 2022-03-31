Bursa'da şarampole yuvarlanan kamyon alev aldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı. Sürücüsünün kendi imkanlarıyla içerisinden çıktığı araç alev alev yandı.

Kaza, dün gece BursaAnkara yolu Ümitalan mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı. Sürücüsünün kendi imkanlarıyla içerisinden çıktığı kamyon kısa sürede alevlere teslim oldu. Kazayı sürücü ufak sıyrıklarla atlatırken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.