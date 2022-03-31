Mustafakemalpaşa'ya yeni okul

Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılan Mustafakemalpaşa Anadolu Lisesi’nin yeniden yapım çalışmaları başladı. Yerinde yükselecek olan 32 derslikli okulun yeni binasının tamamlanmasıyla birlikte deprem dayanıklılığı açısından risk teşkil eden durum ortadan kaldırılacak.

MEB tarafından depreme dayanıklılık inceleme raporu neticesinde güçlendirme programına alınan fakat yapılan çalışmalar sonucu güçlendirmeye elverişli görülmeyip, yeniden yapılmasına karar verilen Mustafakemalpaşa Anadolu Lisesi için inşaat çalışmaları start aldı.

Ağustos 2020 tarihinde yıkım kararı alınan ve Kasım’da yıkılan 55 yıllık okul, mevcut yeri olan Vıraca Mahallesi Ataevler Sokak’ta yükselecek.

AK Parti Mustafakemalpaşa Başkanı Murat Hallaçoğlu, konu ile ilgi yaptığı açıklamada, yeni okul binasının depreme dayanıklı, modern, güvenli, konforlu ve herkes için erişilebilir olma şartlarını taşıyacağını söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve AK Parti yönetimi ile birlikte okuldaki çalışmaları inceleyen Hallaçoğlu, okul binalarının güçlendirilmesi çalışmalarının ne kadar önemli olduğunun, son zamanlarda yaşanan depremlerin ardından bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

İhalenin hemen ardından yüklenici firmanın işe başladığını kaydeden Murat Hallaçoğlu; “Sosyal donatı alanları, akademik ortamları, sportif, sanatsal ve kültürel ortamlarıyla yepyeni, sapasağlam, çocuklarımızın rahat bir şekilde eğitim öğretim ortamlarını sağlayacak okul binasına kavuşacağı müjdesini verebilirim. Biz her anlamda okullarımızdaki fiziki koşulların iyileştirilmesini ve eğitim kalitesinin artırılmasını amaçlıyoruz. Mustafakemalpaşa Anadolu Lisesi, yeni yüzüyle en kısa sürede eğitime açılacak. İl Başkanımız Davut Gürkan’a, Bölge Milletvekilimiz Mustafa Esgin’e, tüm Bursa AK Parti Milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a ilçemiz ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Önümüzdeki eğitim yılının 2’nci dönemine yetişmesinin planlandığı yeni okul, SGK’nın bulunduğu tarafta 32 derslikli olarak inşa edilecek. Ayrıca okul, 650 m2’lik kapalı spor ve 450 kişilik konferans salonlarına da sahip olacak. Bu alanlar ise okul karşısında yükselecek. Sosyal donatı alanlarının inşası sırasında ise okul bahçesinde bulunan ağaçlar korunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.