Bursa'da fırın ve pastanelere Ramazan denetimi

Bursa'da zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelinde fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde temizlik, ruhsat, hijyen ve gramaj kontrolü yapıldı. Ayrıca işletmelere koronavirüs tedbirlerine de uyması uyarısında bulunuldu.

Halk sağlığı konusunda büyük bir hassasiyet gösteren Osmangazi Belediyesi Ramazan ayı öncesinde iş yeri denetimlerine ağırlık verdi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yer alan fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerinde denetim yapıldı. İşletmelerin imalathane bölümleri, depoları ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu ile ürün gramajları kontrol edilirken, mevzuata uygun olmayan işletmelere eksiklerini tamamlamaları için süre verildi. Süre sonunda gerekli tedbirleri almayan işletmelere cezai işlem uygulanacağı hatırlatıldı. Yapılan denetimlerde iş yeri sahiplerine ayrıca, koronavirüsle mücadelenin en önemli unsurları olan; maske, mesafe ve temizlik konularında da hatırlatmalarda bulunuldu. Osmangazi Belediyesi’nin ilçe sakinlerinin sağlığını gözeterek yaptığı denetimler Ramazan ayı boyunca da devam edecek.

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