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Bakan Ersoy: TÜRKSOY, kısa sürede Türk dünyasının ortak aklı ve sözcüsü konumuna gelmiştir

DHA

Bakan Ersoy: TÜRKSOY, kısa sürede Türk dünyasının ortak aklı ve sözcüsü konumuna gelmiştir


Muammer İRTEM-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)KÜLTÜR  ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "TÜRKSOY, kısa sürede uluslararası bir kuruluş olarak Türk dünyasında ve uluslararası camiada saygın bir konum kazanmış, kültür ve sanat dalında, değerlerimizin, varlıklarımızın ve dilimizin yüceltilmesi için Türk dünyasının ortak aklı ve sözcüsü konumuna gelmiştir" dedi.
2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa´da,  Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)  Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Bağdad Amreyev ile Türkmenistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Macaristan, Özbekistan, Kazakistan heyetlerinin temsilcileri katıldı.
'İLERİ SEVİYEYE TAŞIMAK AMACINDAYIZ'
Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şunları söyledi:
"Kültürün toplumları bir araya getiren ve ortak bir platformda buluşturan yegane unsurlardan biri olduğu düşüncesiyle TÜRKSOY, Türk kültürünün sevgi, hoşgörü ve akılcılık ilkelerine dayandığının bilinci içinde, Türk kültürünün uluslararası düzeyde benimsenmesine, yaygınlaştırılmasına çalışmakta ve bu yolda uygarlığa, dünya barışına ve insan haklarına hizmet etmektedir. Oldukça önemli bir görevi icra etmekte olan TÜRKSOY, kısa sürede uluslararası bir kuruluş olarak Türk dünyasında ve uluslararası camiada saygın bir konum kazanmış, kültür ve sanat dalında, değerlerimizin, varlıklarımızın ve dilimizin yüceltilmesi için Türk dünyasının ortak aklı ve sözcüsü konumuna gelmiştir. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatına önemli görevler düşüyor. İşte bu noktada TÜRKSOY, ortak kültür ve sanat zenginliğimizle Türk dünyasını kucaklamak, halklarımız arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmek ve aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin sanat eserlerini ve sanatçılarını, kültür adamlarını diğer ülkelerde tanıtmak misyonunu yerine getirme gayreti içindedir. Bugünkü Toplantımız vesilesiyle, gerek mevzuat üzerinde yapacağımız düzenlemeler, gerekse alacağımız kararlar ile TÜRKSOY´u daha ileri seviyeye taşımak amacındayız."
'TÜM İMKANLARI KULLANACAĞIZ'
'Türk Dünyası Kültür Başkenti' uygulamasının kentlerin kültürel bir marka değeri kazanmasında önemli rolü olduğunu belirten Bakan Ersoy, "2013 yılında Eskişehir´de, 2018 yılında ise Kastamonu´da gerçekleştirilen Türk halkları kültür şöleninin bir yenisini daha Bursa´da yerel yönetimlerin de katkılarıyla hayata geçirmekten onur duyacağız.  2022 yılında güzel ülkemizin nadide kentlerinden Osmanlı Devleti´nin ilk başkenti Bursa'mız 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' sancağını en iyi şekilde taşıyacaktır. Bursa, sizlerin de göreceği gibi, coğrafi, beşeri ve doğal tüm güzellikleriyle, tarihi ve kültürel değerleriyle 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' payesini layıkıyla taşıyacak kentlerimizdendir. Bu yılın da geçmiş yıllarda olduğu gibi başarıyla tamamlanabilmesi için Bakanlığımızın tüm imkanlarını kullanacağımızı belirtmek istiyorum. Bu doğrultuda, 2019 yılında, ülkemizin bir cazibe merkezi haline gelmesi, somut ve somut olmayan doğal, kültürel, biyolojik ve insan ürünü mirasların keşfedilmesi, geliştirilmesi ve tanıtılması, kısa, orta ve uzun vadeli iletişim ve pazarlama çalışmalarıyla Türkiye turizm kapasitesi ve turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payı ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla kurduğumuz Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızı Bursa´nın sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi, yıl boyunca yapılacak etkinliklerin görünürlüğünün sağlanması, tanıtımın uluslararası boyuta taşınması bakımından görevlendirmiş bulunuyoruz" dedi.
'KÜLTÜRÜMÜZÜ VE TARİHİMİZİ GENÇLERE AKTARMALIYIZ'
Türk Devletler Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de şöyle konuştu:
"Bölgelerimiz farklı sınavlardan geçmektedir. Kültür en büyük iş birliği alanlarımızdan biridir. Kardeş Türk devletleri ilk olarak kültür temelinde bir araya gelmiştir. başlayarak yüksek öğretime kadar öğrenci ve öğretim elemanı değişimini güçlendirmeliyiz. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Kültür bu açıdan çok önemlidir. Türk dünyasının yüzde 40'ı ´gençlerden oluşmaktadır. Bu da yeni bir jenerasyonun geldiğini göstermektedir. Kültür ve eğitim kurumları arasında daha fazla iş birliği ihtiyaç duyulmaktadır. Gençler artık, yazılı ve basılı metinlere ilgi göstermiyorlar. Sosyal medya ve görsel materyallerle onlara kültürümüzü ve tarihimizi onlara aktarmalıyız.  Türk Devletleri Teşkilatı olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, her türlü desteği vermeye hazırız. Türk Devletleri Genel Sekreteri olarak Daimi Konseye bir öneride bulunmak istiyorum. Genel Sekreterlik tecrübem çerçevesinde, TÜRKSOY Genel Sekreterlik makamının bir sefer için 5 yıllık bir görev olmasının doğru olacağını düşünüyorum. 5 yıl faydalı hizmetler için uygun bir zamandır. Daha azı az, fazlası da fazla olur. 2+2, 3+1 gibi iki aşamalı görevlendirmelerin de verimli olmadığını düşünüyorum. Konsantrasyon açısından problem oluyor."
'ŞEHİRLERİMİZ BİRBİRİYLE YARIŞTI'
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da "Görev sürem boyunca hayata geçirdiğimiz birbirinden değerli projelerinin içerisinde beni en çok heyecanlandıran Türk dünyası kültür başkenti uygulaması oldu. Sizlerin de iyi bildiği gibi artık şehrimizde bu unvanı almak için adeta birbirleriyle yaraşır hale geldiler. Bu senede Türk coğrafyasında kültürel, tarihi ve doğal zenginliğimizi daha yakın tanıma ve tüm dünyaya tanıtma imkanı bulduk. Gündemimizde yer alan diğer bir önemli husus ise TÜRKSOY Genel Sekreteri'nin seçilmesidir. Sizlerin kararıyla seçilecek yeni genel sekreterimizin TÜRKSOY´U daha ileriyle taşıyacağına inancım tamdır.  Seçimin ve bugün alacağımız kararların Türk dünyasına hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.
'KENDİLERİNİ EVLERİNDE GİBİ HİSSEDECEKLER'
Bursa Valisi Yakup Canbolat ise "Bursa ve Türkiye'nin Türk dünyasıyla oldukça kadim ve birçok ortak bağları vardır. Hem kültürel hem dil hem de dini açıdan kesişim noktamız olan bu bağlar Bursa, kültür başkenti olması ile daha da güçlenecektir. Buna olan inancımız tamdır. Bursa'yı Türk dünyasından gelecek tüm kardeşlerimiz için güvenli ve konforlu bir ziyaretgah olarak sunacağız. Bu sebeple ülkelerimizden gelecek olan tüm kardeşlerimiz, kendilerini evlerinde gibi hissedecekler. Bunun için elimizden ne geliyorsa fazlasıyla yapacağımızı bilmenizi arzu ederiz" diye konuştu.
Açılış töreninde 10 bin kişiyi ağırladıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da "Bursa´nın Türk dünyasına tanıtımına katkı sunacağız. Kültür Başkentliği bizim için önemliydi. Bursa bu yıl edebiyatın ve sanatın merkezi olacak" dedi. Toplantı Türk devletlerinin temsilcilerinin de konuşmalarının ardından sona erdi. ( DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-İsmail Hakkı SEYMEN
2022-03-31 12:54:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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