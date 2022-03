TÜRKSOY Daimi Konseyi Olağanüstü toplantısı başladı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Coğrafyamızın jeopolitik konumu göz önüne alındığında TÜRKSOY’a bundan sonraki dönemde de önemli görevler düşmektedir"

TÜRKSOY Daimi Konseyi olağanüstü toplantısı devlet temsilcilerinin katılımı ile Bursa’da başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Coğrafyamızın jeopolitik konumu göz önüne alındığında TÜRKSOY’a bundan sonraki dönemde de önemli görevler düşmektedir" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yürütülen toplantının ilk bölümü basına açık olarak gerçekleştirildi. Temsilcilerinin tek tek söz aldığı toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Kültürün toplumları bir araya getiren ve ortak bir platformda oluşturan yegane unsurlardan biri olduğu düşüncesiyle TÜRKSOY, Türk kültürünün sevgi, hoşgörü ve akılcılık ilkelerine dayandığının bilinci içinde Türk kültürünün uluslararası düzeyde benimsenmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmakta ve bu yolda uygarlığa, dünya barışına ve insan haklarına hizmet etmektedir. Coğrafyamızın jeopolitik konumu göz önüne alındığında TÜRKSOY’a bundan sonraki dönemde de önemli görevler düşmektedir. TÜRKSOY ortak kültür ve sanat zenginliğimizle Türk dünyasını kucaklamak, halklarımız arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmek ve aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin sanat eserlerini ve sanatçılarını, kültür insanlarını diğer ülkelerde tanıtmak misyonunu yerine getirme gayreti içindedir. Bu yılın başarıyla geçmesi için bakanlığımızca tüm imkanları kullanacağımızı belirtmek istiyorum. Bakanlığımız bünyesindeki tüm birimleriyle ülkemiz ve kardeş coğrafyalarımızda kültürel unsurların layığıyla korunması ve yaşatılması için çalışmaya ve iş birliğine devam edecektir” dedi.

Türk Devletler Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, “Bölgelerimiz farklı sınavlardan geçmektedir. Kültür en büyük iş birliği alanlarımızdan biridir. Kardeş Türk devletleri ilk olarak kültür temelinde bir araya gelmiştir. Başlayarak yüksek öğretime kadar öğrenci ve öğretim elemanı değişimini güçlendirmeliyiz. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Kültür bu açıdan çok önemlidir. Türk dünyasının yüzde 40'ı ’gençlerden oluşmaktadır. Bu da yeni bir jenerasyonun geldiğini göstermektedir. Kültür ve eğitim kurumları arasında daha fazla iş birliği ihtiyaç duyulmaktadır. Gençler artık, yazılı ve basını metinlere ilgi göstermiyorlar. Sosyal medya ve görsel materyallerle onlara kültürümüzü ve tarihimizi onlara aktarmalıyız. Türk Devletleri Teşkilatı olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, her türlü desteği vermeye hazırız. Türk Devletleri Genel Sekreteri olarak Daimi Konseye bir öneride bulunmak istiyorum. Genel Sekreterlik tecrübem çerçevesinde, TÜRKSOY Genel Sekreterlik makamının bir sefer için 5 yıllık bir görev olmasının doğru olacağını düşünüyorum. 5 yıl faydalı hizmetler için uygun bir zamandır. Daha azı az, fazlası da fazla olur. 2+2, 3+1 gibi iki aşamalı görevlendirmelerin de verimli olmadığını düşünüyorum. Konsantrasyon açısından problem oluyor” diye konuştu.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, “Görev sürem boyunca hayata geçirdiğimiz birbirinden değerli projelerinin içerisinde beni en çok heyecanlandıran Türk dünyası kültür başkenti uygulaması oldu. Sizlerin de iyi bildiği gibi artık şehrimizde bu unvanı almak için adeta birbirleriyle yaraşır hale geldiler. Bu senede Türk coğrafyasında kültürel, tarihi ve doğal zenginliğimizi daha yakın tanıma ve tüm dünyaya tanıtma imkanı bulduk. Gündemimizde yer alan diğer bir önemli husus ise TÜRKSOY Genel Sekreter'in seçilmesidir. Sizlerin kararıyla seçilecek yeni genel sekreterimizin TÜRKSOY’U daha ileriyle taşıyacağına inancım tamdır. Seçimin ve Bugün alacağımız kararların Türk dünyasına hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Bursa ve Türkiye'nin Türk dünyasıyla oldukça kadim ve birçok ortak bağları vardır. Hem kültürel hem dil hem de dini açıdan kesişim noktamız olan bu bağlar Bursa, kültür başkenti olması ile daha da güçlenecektir. Buna olan inancımız tamdır. Bursa'ya Türk dünyasından gelecek tüm kardeşlerimiz için güvenli ve konforlu bir ziyaretgah olarak sunacağız. Bu sebeple ülkelerimizden gelecek olan tüm kardeşlerimiz, kendilerini evlerinde gibi hissedecekler. Bunun için elimizden ne geliyorsa fazlasıyla yapacağımızı bilmenizi arzu ederiz” dedi.

2021 Eylül ayında devraldığımız Türk Dünyası Kültür Başkenti gururunun titizlikle yürütmeye gayret ettiklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bunun somut haline de dün akşam şahit olduk. Salon içinde ve dışındaki toplanan kalabalıklarla beraber emniyetten aldığımız kayıtlarla yaklaşık on bin kişiyi orada ağırlamışız. Tabi ki faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Bu sene kültürün ve sanatın nabzı Bursa'da alınacak inşallah. Bir yıl boyunca şehrimizin her yerinde Türk dünyası kültür başkenti etkinlikleri olacak. Şehirle bütünleşen bir anlayış ile uluslararası boyuttaki faaliyetlerimiz sayesinde Bursa'nın, Türkiye'nin ve Türk dünyasının tanıtımına katkı sunacağız. 2022 yılı boyunca yapılacak faaliyetlerle ülkeler arası kültür köprülerinin sağlamlaşması için çaba göstereceğiz. Yılsonunda başka bir ülke ve şehrimize bu başkentliği devredecek olsak da Bursa Türk dünyasının daimi başkenti gibi bundan sonra hep sürece devam edecek. Bu misyonu da kendisine şiar edecektir” ifade etti.

