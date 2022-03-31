Bursasporlu futbolcular, teknik heyet ve yönetim moral depoladı - Yeşil-beyazlılar kahvaltıda buluştu

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Bursaspor, Cumartesi günü karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçı öncesi moral depoladı. Yeşilbeyazlı futbolcular, teknik heyet ve yönetim, bu sabah kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.

Bursaspor takımı futbolcuları, teknik heyeti ve yönetimi kahvaltıda buluştu. Ankara Keçiörengücü maçı öncesi moral depolayan yeşilbeyazlılar, keyifli anlar yaşadı. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama ise şu şekilde: “Ligin 30. Haftası'nda deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak takımımız sabah saatlerinde organize edilen kahvaltıda bir araya geldi. Gerçekleşen kahvaltıya Başkanımız Ömer Furkan Banaz, Futbol Şube Sorumlumuz Mehmet Zahit Yanar, Teknik Heyetimiz, Futbolcularımız ve A takım personelimiz katıldı.”

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