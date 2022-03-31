Mudanya’da belediye arazileri ayçiçeği tarlası olacak Üretilen ayçiçek yağı ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak Halk Bahçesi projesi ile mevsimlik sebzeler ekilecek, ihtiyaç sahipleri kendi toplayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mudanya’da belediye arazileri ayçiçeği tarlası olacak Üretilen ayçiçek yağı ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak Halk Bahçesi projesi ile mevsimlik sebzeler ekilecek, ihtiyaç sahipleri kendi toplayacak

İHA

Mudanya’da belediye arazileri ayçiçeği tarlası olacak Üretilen ayçiçek yağı ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak Halk Bahçesi projesi ile mevsimlik sebzeler ekilecek, ihtiyaç sahipleri kendi toplayacak

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, görevdeki 8 yılını değerlendirdi. Belediyeye ait bir arazinin ayçiçeği ekimi için hazırlandığı belirten Türkyılmaz, “Yıllardır bakılmayan yerdi. Gübresi atıldı. Bir hafta 10 gün sonra buraya ayçiçeği ekeceğiz ve üreteceğiz. Hasat zamanında tahmin ettiğimiz gibi olursa 810 ton ayçiçeği yağı elde edeceğiz ve ihtiyaç sahiplerine vereceğiz” dedi.
1. Etap inşaat çalışmaları tamamlanan Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında icraatlarını değerlendiren ve yeni projeler açıklayan Türkyılmaz, “Çok önemli bir projemiz var. Açıklamış olayım. Önümüzdeki günlerde belediyemizin bir tanesi 85 bin metrekare olan bir yerimiz var. Yıllardır bakılmayan yerdi, burayı sürdü, gübresi atıldı. Bir hafta 10 gün sonra buraya ayçiçeği ekeceğiz ve üreteceğiz. Hasat zamanında tahmin ettiğimiz gibi olursa 810 ton ayçiçeği yağı elde edeceğiz ve ihtiyaç sahiplerine vereceğiz. Halkımızla beraber ekeceğiz. Halkımızla toplayacağız ve dağıtacağız. Ekim, kasım ayı gibi buğday ekeceğiz. Buğdayı da toplayıp un yapacağız ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Halk Bahçemiz projesi var. Halk Bahçesine halkımızla birlikte mevsimlik bütün sebzeleri ekeceğiz ve bakımını birlikte yapacağız. Oldukları zaman ihtiyaç sahipleri kendi dalından kopartacak. Orada sosyal tesislerimiz olacak. Kahvaltı, oyun parkı gibi alanlar da olacak. Bu da bizim Halk Bahçesi projesi Balabancık Çekrice arasında yer alacak” dedi.
“Kent sınırları içinde sanayi baskısı hissediyor musunuz? İkamet sorunu olacak mı?” sorusunu da yanıtlayan Türkyılmaz, “Kaçak yapılara af yok. Bununla ilgili Trilye sonrası diye söylediğimiz, Trilye dahil, Eşkel, Eğerce, Söğütpınar, Mesudiye planlarını yaptık. Bu haftaki mecliste gündeme gelecek ve komisyona havale edilecek. O planlar yapılsın ki şehir planlı şekilde geleceğe taşınsın. Mudanya sınırında yapılacak sanayi Mudanya'da elbette ki baskı oluşturacaktır. Tehdit diyebiliriz. Bunun da önlenmesi planlama ile ilgili olur. O planlarda en kısa zamanda yapılacak” diye konuştu.
Mudanya planları, mahkeme süreci ve imarla ilgili de bilgiler veren Başkan Türkyılmaz, “Müfettişleri geldiler ama bir şey bulamadılar. İmarla ilgili planlar bizim dönemimizde değil, bizden önceki belediye başkanlarının yaptığı çalışmalar. Bize atılacak bir suç yok. Bizi de o dosyanın içine koydular ama biz itirazlarımızı yaptık. Bir karış yeri bile imara açmadık. Kimseye sağladığımız milimetrekare inşaat alanı yok. Biz o açıdan çok rahatız. Danıştay'dan karar gelince sizlerle paylaşırız” ifadelerini kullandı.
Trafik sorunu ile ilgili de açıklama yapan Türkyılmaz, “Mudanya trafiği ile ilgili büyükşehirde toplantı yapmışlar. Trafikle ilgili ne yaparsanız yapın gelen araçları bir yerde konaklatamadığınız zaman, yani otopark olmazsa bu sorun çözülmez. Araçlar ister ters ister düz gelsin. Bunu da söyledik. 2 yıl sonra Bursa Büyükşehir Belediyesini sosyal demokratlar yönetecek. Mudanya’nın en büyük sorunu olan ulaşım ve otopark sorununu birlikte diğer sorunları da hepsini çözeceğiz” dedi.
“Mudanya’da ilkleri gerçekleştirdik”
Kültürden sanata, sosyal belediyecilik örneklerinden turizme her alanda onlarca projeyi söz verdiği gibi hayata geçirdiğini kaydeden Başkan Hayri Türkyılmaz, “Barışın ve Kardeşliğin Başkenti Mudanya; tarihi değerleri, doğal ve kültürel turizmi, geleceğe taşınan projeleri ve huzurlu insanlarıyla artık mutlu bir dünya. Göreve geldiğimizde iki dönemde 100 projeyi hayata geçireceğimizin sözünü vermiştik. 30 yılda yapılmayan hizmeti 2014 yılından bu yana, Mudanya’mızın her şeyin en iyisi ve en güzeline layık olduğu inancıyla hayata geçirdik. Mudanya’nın tüm değerlerinin ön plana çıkarıldığı 8 yıllık bir yatırım sürecini tamamladık. Kentimizin geleceğini şekillendiren projelerimizi hemşehrilerimle buluşturduk. Sponsor kullanmadan, tek bir kuruş borçlanmadan, bir kuruşluk işi bir kuruşa yaparak, alın terimizle çalışarak, Mudanya’da ilkleri gerçekleştirdik. Bugün; hesap verebilen, kaynaklarını etkin kullanan, ürettiğini halkıyla paylaşan, tertemiz bir yönetim anlayışıyla adil, tarafsız, mutlu bir dünya olan Mudanya’yı inşa etmiş olmanın gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.
Mudanya’nın; tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin ön plana çıkarıldığı bir yatırım dönemini geride bıraktıklarını kaydeden Başkan Türkyılmaz, “Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi 1. Etabını tamamladık. Tirilye Sanat Evi, Taş Mektep, Zübeyde Ana Çocuk Akademisi, Cumhuriyet Meydanı Projesi 1. Etabı, MUDAŞ Sosyal Tesisi, Mudanya Hal Kahveleri,Kumyaka Çevre Sağlıklaştırması gibi söz verdiğimiz projelerimizi hayata geçirdik.Mütareke Meydanı İsmet İnönü Parkı’nı yeniledik. Girit Mahallesi adıyla anılan; Mütareke, Şükrüçavuş, Halitpaşa mahalleleri ile 12 Eylül, Fevzipaşa, Mustafakemalpaşa caddeleri ve bağlantılı sokaklarında yol üstü zemin kaplama çalışması tamamlanırken, sokaklarda peyzaj çalışmalarını yaptık. Söz verdiğimiz projeleri tamamladık” dedi.
Dayanışma şehir Mudanya
Zeytin Dalı Projesi ile her ay 6 bin 200 aileye destek verdiklerinin altını çizen Başkan Türkyılmaz, Uğur Böceği Projesi çerçevesinde ise 14 bin 216 kişiyi hastaneye ulaştırdıklarını, 13 bin 489 kişiye de evde sağlık hizmeti verdiklerini belirtti. Mudanya’da toprağın bereketinin hakça paylaşıldığını da vurgulayan Başkan Türkyılmaz, “Belediyemize ait arazi ve parklardan topladığımız zeytinleri zeytinyağı haline getiriyor, Zeytin Dalı’na kayıtlı ailelerimize dağıtıyoruz. Son üç yılda 2 bin 355 kişiye 16 bin 633 litre zeytinyağı dağıtımı yaptık. 3 bin 117 kişiye ücretsiz diyetisyen ve sağlık hizmeti sağlarken, yine belediyemiz bünyesinde bulunan psikolog da Mudanyalı danışanlarına hizmet vermeye devam ediyor. Tüm Mudanya’yı pandemi sürecinde çocuklar derslerinden geri kalmasın diye tüm mahalleleri internet altyapısıyla buluşturduk. Online eğitim sınıfları açtık. Dayanışmanın en güzel örneğini Mudanya’da sergiledik” ifadelerini kullandı.
"Bir karış toprak imara açılmadı"
2014 yılından bu yana bir karış toprağın imara açılmadığını belirten Başkan Türkyılmaz, “Mudanya’da parkların tapusu artık çocuklarımızın. 152 bin metrekarelik yeşil alanı ‘Umut Tohumları’ projemiz doğrultusunda Mudanyalı çocuklara verdik. 212 bin 500 adet mevsimlik çiçek ektik. 186 bin 62 adet ağaç diktik. Toplam 46 bin 371 metrekare yeşil alanı Mudanya’ya kazandırdık. 80 yeni park yapımı yenileme çalışması gerçekleştirdik. Her mahalleye spor alanı sözü verdik. 20 halı, basketbol, tenis sahası ile çocuklarımızı buluşturduk. ‘Kalkınmanın yolu, üretimden geçer, Mudanya bu emeğe değer’ dedik, Mirzaoba, Dereköy, Tirilye, Çepni, Esence, Akköy, Çayönü’ndeki kadınlara kooperatifleşme, hukuk ve eticaret eğitimi verdik. Mudanya Kent Konseyi ve Türk Kadınlar Birliği Bursa Şubesi işbirliği ile Dereköy Mahallesi’nde Kadın Genç Kütüphane ve Kültür Dayanışma Merkezi’nin açılışını yaptık.Mudanya’nın tarımsal değerlerini festival ve şenliklerle yaşatıyoruz.Yüzlerce gazeteci, yazar, akademisyen, tiyatrocu, sanatçıyı Mudanyalılarla buluşturduk.Hobi ve sanat atölyelerinde öğrenmenin yaşı yok. 3 bin 285 kursiyere eğitim verdik. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün miras bıraktığı çağdaş ve Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm değerlerine sahip çıkıyoruz.231 bin 100 metrekare beton parke, 51 bin 241 ton asfalt çalışması yaparak, kentimizi ulaşılabilir kıldık” diyerek sözlerini noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minibüse çarpan motosikletli, metrelerce havalandı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Minibüse çarpan motosikletli, metrelerce havalandı; o ...
Bursasporlu futbolcular, teknik heyet ve yönetim moral depoladı - Yeşil-beyazlılar kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Bursasporlu futbolcular, teknik heyet ve yönetim ...
623 yıllık Ulu Cami'ye Ramazan mahyası asıldı Elli yıllık mahya ustası Kahraman Yıldız: "Üzerimize kalan bu emaneti artık devretmek gerekiyor. Daha ne kadar yapabiliriz bilemiyorum"
YEREL HABERLER 623 yıllık Ulu Cami'ye Ramazan mahyası asıldı Elli ...
Servis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü böyle havalandı Kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Servis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü böyle ...
TÜRKSOY Daimi Konseyi Olağanüstü toplantısı başladı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Coğrafyamızın jeopolitik konumu göz önüne alındığında TÜRKSOY’a bundan sonraki dönemde de önemli görevler düşmektedir"
YEREL HABERLER TÜRKSOY Daimi Konseyi Olağanüstü toplantısı ...
Bakan Ersoy: TÜRKSOY, kısa sürede Türk dünyasının ortak aklı ve sözcüsü konumuna gelmiştir
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: TÜRKSOY, kısa sürede Türk dünyasının ...
Yapay zeka için işbirliği BUÜ, yapay zeka alanında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile işbirliği yapacak
YEREL HABERLER Yapay zeka için işbirliği BUÜ, yapay zeka alanında ...
Beton firması tercihini yine ondan yana kullandı
YEREL HABERLER Beton firması tercihini yine ondan yana kullandı
Bursa'da çocuk parkına niyet baz istasyonuna kısmet
YEREL HABERLER Bursa'da çocuk parkına niyet baz istasyonuna kısmet
Bursa'da 1,5 milyon TL değerinde kaçak sigara ve tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 1,5 milyon TL değerinde kaçak sigara ve ...
Rastgele ateş açıp, o anları cep telefonuyla kayda aldırdılar
YEREL HABERLER Rastgele ateş açıp, o anları cep telefonuyla kayda ...
Çanakkale'de öğrenci ve öğretmenler açık havada kitap okudu
YEREL HABERLER Çanakkale'de öğrenci ve öğretmenler açık havada kitap ...
Bursa'da polisin yakaladığı magandalardan pişkin ifade, '' Gençlerin hevesine karışmayın''
YEREL HABERLER Bursa'da polisin yakaladığı magandalardan pişkin ...
Bursa'da fırın ve pastanelere Ramazan denetimi
YEREL HABERLER Bursa'da fırın ve pastanelere Ramazan denetimi
Bursa'da 1,5 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi Operasyonda 637 bin 500 adet sigara, 2 ton tütün, 1,5 milyon adet makaron ve 115 bin 200 adet sigara filtresi ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 1,5 milyon liralık kaçak sigara ele ...
Manda yoğurdu tartışmasına Karaoğlan sakinleri de katıldı 600 yıllık Manda sütü üreten Karaoğlan köyünden Türkiye'ye çağrı
YEREL HABERLER Manda yoğurdu tartışmasına Karaoğlan sakinleri de ...
Mustafakemalpaşa'ya yeni okul
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'ya yeni okul
''Ramazanda su tüketimini ihmal etmeyin''
YEREL HABERLER ''Ramazanda su tüketimini ihmal etmeyin''
Fotoğraflarla Yenişehir sergisine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Fotoğraflarla Yenişehir sergisine yoğun ilgi
İnegöl'de camiler ramazana hazırlandı
YEREL HABERLER İnegöl'de camiler ramazana hazırlandı
Özhan Market Ramazana hazır
YEREL HABERLER Özhan Market Ramazana hazır
Mali müşavirler hem göze hem kulağa hitap etti
YEREL HABERLER Mali müşavirler hem göze hem kulağa hitap etti
Motosiklet kullanmayı bilmeyen ve motosiklet çalan hırsızın komik anları kameralarda
YEREL HABERLER Motosiklet kullanmayı bilmeyen ve motosiklet çalan ...
Bursa'da şarampole yuvarlanan kamyon alev aldı
YEREL HABERLER Bursa'da şarampole yuvarlanan kamyon alev aldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.