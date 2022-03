Mudanya’da belediye arazileri ayçiçeği tarlası olacak Üretilen ayçiçek yağı ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak Halk Bahçesi projesi ile mevsimlik sebzeler ekilecek, ihtiyaç sahipleri kendi toplayacak

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, görevdeki 8 yılını değerlendirdi. Belediyeye ait bir arazinin ayçiçeği ekimi için hazırlandığı belirten Türkyılmaz, “Yıllardır bakılmayan yerdi. Gübresi atıldı. Bir hafta 10 gün sonra buraya ayçiçeği ekeceğiz ve üreteceğiz. Hasat zamanında tahmin ettiğimiz gibi olursa 810 ton ayçiçeği yağı elde edeceğiz ve ihtiyaç sahiplerine vereceğiz” dedi.

1. Etap inşaat çalışmaları tamamlanan Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında icraatlarını değerlendiren ve yeni projeler açıklayan Türkyılmaz, “Çok önemli bir projemiz var. Açıklamış olayım. Önümüzdeki günlerde belediyemizin bir tanesi 85 bin metrekare olan bir yerimiz var. Yıllardır bakılmayan yerdi, burayı sürdü, gübresi atıldı. Bir hafta 10 gün sonra buraya ayçiçeği ekeceğiz ve üreteceğiz. Hasat zamanında tahmin ettiğimiz gibi olursa 810 ton ayçiçeği yağı elde edeceğiz ve ihtiyaç sahiplerine vereceğiz. Halkımızla beraber ekeceğiz. Halkımızla toplayacağız ve dağıtacağız. Ekim, kasım ayı gibi buğday ekeceğiz. Buğdayı da toplayıp un yapacağız ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Halk Bahçemiz projesi var. Halk Bahçesine halkımızla birlikte mevsimlik bütün sebzeleri ekeceğiz ve bakımını birlikte yapacağız. Oldukları zaman ihtiyaç sahipleri kendi dalından kopartacak. Orada sosyal tesislerimiz olacak. Kahvaltı, oyun parkı gibi alanlar da olacak. Bu da bizim Halk Bahçesi projesi Balabancık Çekrice arasında yer alacak” dedi.

“Kent sınırları içinde sanayi baskısı hissediyor musunuz? İkamet sorunu olacak mı?” sorusunu da yanıtlayan Türkyılmaz, “Kaçak yapılara af yok. Bununla ilgili Trilye sonrası diye söylediğimiz, Trilye dahil, Eşkel, Eğerce, Söğütpınar, Mesudiye planlarını yaptık. Bu haftaki mecliste gündeme gelecek ve komisyona havale edilecek. O planlar yapılsın ki şehir planlı şekilde geleceğe taşınsın. Mudanya sınırında yapılacak sanayi Mudanya'da elbette ki baskı oluşturacaktır. Tehdit diyebiliriz. Bunun da önlenmesi planlama ile ilgili olur. O planlarda en kısa zamanda yapılacak” diye konuştu.

Mudanya planları, mahkeme süreci ve imarla ilgili de bilgiler veren Başkan Türkyılmaz, “Müfettişleri geldiler ama bir şey bulamadılar. İmarla ilgili planlar bizim dönemimizde değil, bizden önceki belediye başkanlarının yaptığı çalışmalar. Bize atılacak bir suç yok. Bizi de o dosyanın içine koydular ama biz itirazlarımızı yaptık. Bir karış yeri bile imara açmadık. Kimseye sağladığımız milimetrekare inşaat alanı yok. Biz o açıdan çok rahatız. Danıştay'dan karar gelince sizlerle paylaşırız” ifadelerini kullandı.

Trafik sorunu ile ilgili de açıklama yapan Türkyılmaz, “Mudanya trafiği ile ilgili büyükşehirde toplantı yapmışlar. Trafikle ilgili ne yaparsanız yapın gelen araçları bir yerde konaklatamadığınız zaman, yani otopark olmazsa bu sorun çözülmez. Araçlar ister ters ister düz gelsin. Bunu da söyledik. 2 yıl sonra Bursa Büyükşehir Belediyesini sosyal demokratlar yönetecek. Mudanya’nın en büyük sorunu olan ulaşım ve otopark sorununu birlikte diğer sorunları da hepsini çözeceğiz” dedi.

“Mudanya’da ilkleri gerçekleştirdik”

Kültürden sanata, sosyal belediyecilik örneklerinden turizme her alanda onlarca projeyi söz verdiği gibi hayata geçirdiğini kaydeden Başkan Hayri Türkyılmaz, “Barışın ve Kardeşliğin Başkenti Mudanya; tarihi değerleri, doğal ve kültürel turizmi, geleceğe taşınan projeleri ve huzurlu insanlarıyla artık mutlu bir dünya. Göreve geldiğimizde iki dönemde 100 projeyi hayata geçireceğimizin sözünü vermiştik. 30 yılda yapılmayan hizmeti 2014 yılından bu yana, Mudanya’mızın her şeyin en iyisi ve en güzeline layık olduğu inancıyla hayata geçirdik. Mudanya’nın tüm değerlerinin ön plana çıkarıldığı 8 yıllık bir yatırım sürecini tamamladık. Kentimizin geleceğini şekillendiren projelerimizi hemşehrilerimle buluşturduk. Sponsor kullanmadan, tek bir kuruş borçlanmadan, bir kuruşluk işi bir kuruşa yaparak, alın terimizle çalışarak, Mudanya’da ilkleri gerçekleştirdik. Bugün; hesap verebilen, kaynaklarını etkin kullanan, ürettiğini halkıyla paylaşan, tertemiz bir yönetim anlayışıyla adil, tarafsız, mutlu bir dünya olan Mudanya’yı inşa etmiş olmanın gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Mudanya’nın; tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin ön plana çıkarıldığı bir yatırım dönemini geride bıraktıklarını kaydeden Başkan Türkyılmaz, “Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi 1. Etabını tamamladık. Tirilye Sanat Evi, Taş Mektep, Zübeyde Ana Çocuk Akademisi, Cumhuriyet Meydanı Projesi 1. Etabı, MUDAŞ Sosyal Tesisi, Mudanya Hal Kahveleri,Kumyaka Çevre Sağlıklaştırması gibi söz verdiğimiz projelerimizi hayata geçirdik.Mütareke Meydanı İsmet İnönü Parkı’nı yeniledik. Girit Mahallesi adıyla anılan; Mütareke, Şükrüçavuş, Halitpaşa mahalleleri ile 12 Eylül, Fevzipaşa, Mustafakemalpaşa caddeleri ve bağlantılı sokaklarında yol üstü zemin kaplama çalışması tamamlanırken, sokaklarda peyzaj çalışmalarını yaptık. Söz verdiğimiz projeleri tamamladık” dedi.

Dayanışma şehir Mudanya

Zeytin Dalı Projesi ile her ay 6 bin 200 aileye destek verdiklerinin altını çizen Başkan Türkyılmaz, Uğur Böceği Projesi çerçevesinde ise 14 bin 216 kişiyi hastaneye ulaştırdıklarını, 13 bin 489 kişiye de evde sağlık hizmeti verdiklerini belirtti. Mudanya’da toprağın bereketinin hakça paylaşıldığını da vurgulayan Başkan Türkyılmaz, “Belediyemize ait arazi ve parklardan topladığımız zeytinleri zeytinyağı haline getiriyor, Zeytin Dalı’na kayıtlı ailelerimize dağıtıyoruz. Son üç yılda 2 bin 355 kişiye 16 bin 633 litre zeytinyağı dağıtımı yaptık. 3 bin 117 kişiye ücretsiz diyetisyen ve sağlık hizmeti sağlarken, yine belediyemiz bünyesinde bulunan psikolog da Mudanyalı danışanlarına hizmet vermeye devam ediyor. Tüm Mudanya’yı pandemi sürecinde çocuklar derslerinden geri kalmasın diye tüm mahalleleri internet altyapısıyla buluşturduk. Online eğitim sınıfları açtık. Dayanışmanın en güzel örneğini Mudanya’da sergiledik” ifadelerini kullandı.

"Bir karış toprak imara açılmadı"

2014 yılından bu yana bir karış toprağın imara açılmadığını belirten Başkan Türkyılmaz, “Mudanya’da parkların tapusu artık çocuklarımızın. 152 bin metrekarelik yeşil alanı ‘Umut Tohumları’ projemiz doğrultusunda Mudanyalı çocuklara verdik. 212 bin 500 adet mevsimlik çiçek ektik. 186 bin 62 adet ağaç diktik. Toplam 46 bin 371 metrekare yeşil alanı Mudanya’ya kazandırdık. 80 yeni park yapımı yenileme çalışması gerçekleştirdik. Her mahalleye spor alanı sözü verdik. 20 halı, basketbol, tenis sahası ile çocuklarımızı buluşturduk. ‘Kalkınmanın yolu, üretimden geçer, Mudanya bu emeğe değer’ dedik, Mirzaoba, Dereköy, Tirilye, Çepni, Esence, Akköy, Çayönü’ndeki kadınlara kooperatifleşme, hukuk ve eticaret eğitimi verdik. Mudanya Kent Konseyi ve Türk Kadınlar Birliği Bursa Şubesi işbirliği ile Dereköy Mahallesi’nde Kadın Genç Kütüphane ve Kültür Dayanışma Merkezi’nin açılışını yaptık.Mudanya’nın tarımsal değerlerini festival ve şenliklerle yaşatıyoruz.Yüzlerce gazeteci, yazar, akademisyen, tiyatrocu, sanatçıyı Mudanyalılarla buluşturduk.Hobi ve sanat atölyelerinde öğrenmenin yaşı yok. 3 bin 285 kursiyere eğitim verdik. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün miras bıraktığı çağdaş ve Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm değerlerine sahip çıkıyoruz.231 bin 100 metrekare beton parke, 51 bin 241 ton asfalt çalışması yaparak, kentimizi ulaşılabilir kıldık” diyerek sözlerini noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.