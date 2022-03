Yıldırımlı miniklerden mavi kapak kampanyasına tam destek

Yıldırım Belediyesi ilçede gerçekleştirilen sıfır atık çalışmalarına tam destek veriyor.

Yıldırım Belediyesi ve Vatan Anaokulu örnek bir organizasyona imza attı. Yıldırım Belediyesi tarafından Vatan Anaokulu’na yerleştirilen mavi kapak makinesi ile miniklerin topladığı 150 kg mavi kapak geri dönüşüme kazandırılırken, Vatan Anaokulu öğrencileri sıfır atık projesi çerçevesinde atıklardan oluşan malzemelerle kostüm defilesi ve sergi hazırladı. Programa, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Temel Eğitim Şube Müdürü Ömer Karaca, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Eğitim Bir Sen Bursa Başkanı Ramazan Acar, okul müdürleri ve veliler katıldı.

Yıldırım’da hizmet önceliğinin her zaman gençler ve çocuklarda olduğunun altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Evlatlarımıza daha güzel, daha yaşanabilir, daha yeşil, daha eğlenceli bir Yıldırım bırakmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğine katkı sunacak hizmetleri bir bir hayata geçiriyoruz. Yeni parklar yapıyor, yeşil alanlar oluşturuyoruz. İlçemize Kütüphaneler ve spor tesisleri kazandırıyoruz. Son 3 yıl içinde Yıldırım’da 20 adet yeni park kazandırırken, 30 parkı da sil baştan yenileyerek çocuklarımızın kullanımına sunduk. Çocuklarımızın anneleri ile birlikte sosyal aktiviteler de bulanabileceği Molla Yegân Çocuk Aktivite Merkezimiz de çalışmaları tamamlamak üzereyiz. İnşallah orası tamamlandığında annelerimizin ve çocuklarımızın en sevdiği mekânlardan biri olacak. Yaz kış spor okullarında yaklaşık 50 bin çocuğumuza dokunduk. Sporla yetişen nesiller için, spor yatırımlarımızı da devam ediyoruz. Gerek Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, gerek yenileme çalışmalarının devam ettiği Mimar Sinan Spor Kompleksi gerekse de sil başkan yenileyeceğimiz Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisleri çocuklarımızın sporla iç içe büyümelerine olanak sağlayacak” dedi.

Yıldırım’da çevreci nesil yetişiyor

Çocuklar için hayata geçirdiğimiz her proje ve her hizmetin çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Çocuklarımıza verebileceğimiz en güzel hizmet; onlara yeşil, sağlıklı ve güvenli bir şehir bırakmak olacaktır. Yıldırım Belediyesi olarak bu bilinçle; hem sıfır atık hem de geri dönüşüm konularında çok önemli çalışmalara imza atıyoruz. Daha yeşil ve sağlıklı bir Yıldırım için sadece geçen yıl; 8 bin 25 ömrünü tamamlamış otomobil lastiği, 2 bin 548 elektronik atığı, 13 ton atık yağı, 4 bin 230 ton ambalaj atığını, 2 ton atık pili toplayarak, doğaya karışmadan geri dönüşümle yeniden kazandık. Caddelerimize, sokaklarımıza, okullarımıza yüzlerce atık ve mavi kapak toplama kutuları yerleştirdik. Çevre Müdürlüğümüze bağlı arkadaşlarımız ilçemizdeki anaokulları da dâhil olmak üzere tüm okulları gezerek sıfır atık ve çevre bilinci eğitimleri veriyor. Bu kadar işi yaparken tek amacımız, çocuklarımıza daha yeşil ve sağlıklı bir Yıldırım bırakabilmek. Dünya hepimizin ve bizler de geleceğimiz olan çocuklarımızın geleceği olan dünyasını güzelleştirmek için çalışmalarımızı sürdürürken çocuklarımızı da bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızı çevre konusunda duyarlı ve bilinçli bir şekilde yetiştirmek adına gayret gösteren ebeveynlerimize ve Vatan Anaokulu eğitimcilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gelecek nesillere temiz bir dünya

Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, “Bizlere düşen en büyük görev, içinde yaşadığımız bu temiz dünyayı bizden sonraki nesillere aktarmaktır. Bu farkındalık projesi ile çocuklarımızı küçük yaşta eğiterek bu sağlıklı çevreyi bizden sonrakilere nasıl aktarırız derdi ile çalışan okulumuza ve bizlere her zaman destek olan Yıldırım Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımız 15 çuval mavi kapağı toplayarak geri dönüşüme kazandırdı ve bir engelli kardeşimize tekerlekli sandalyeye kavuşturdu. Evlatlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Vatan Anaokulu Müdürü Selma Memişoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu Sıfır Atık Projesi’ne Vatan Anaokulu olarak 3 yıldır destek veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın yeşil berat verdiği Bursa’daki 4 okuldan biriyiz. Projenin liderliğini üstlenen eğitimcilerimiz Meltem Selçukoğlu, Özlem Uğur ve Zeynep Karagöz’e teşekkür ediyorum. Vatan Anaokulu, Naz Özdilek İlkokulu, Orhan Tezcan İlkokulu ve Yıldırım İmam Hatip Ortaokulu’ndaki çocuklarımızın topladığı mavi kapakları da Yıldırım Belediye’mizin yaptığı proje dâhilinde belediyemize teslim ettik. Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a bizlere olan katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Umuyoruz ki masmavi gökyüzü, zümrüt yeşili denizler ve bol oksijenli ormanlarıyla bugünden daha güzel bir dünyayı gelecek nesillere bırakabiliriz” dedi.

