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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversiteliler burslarına kavuşuyor

İHA

Üniversiteliler burslarına kavuşuyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi üzerinden burs almak için başvuran 10 bin 332 üniversiteli arasından hak sahibi 3 bin genç belirlendi. Burs alacak öğrencilerin isimleri, burskoop.com sitesi üzerinden kamuoyuna açıklandı. Buna göre; mart, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak dönemde gençlere, aylık bazda 500 TL, toplamda ise 2 bin TL nakdi destek sağlanmış olacak.
Bursa’da okul öncesi eğitimden hayat boyu öğrenmeye kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi’nin ilk etapta üniversite öğrencilerini kapsayan burs uygulamasında hak sahibi öğrenciler belirlendi. Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 1 yıl süren hazırlıkların ardından kurduğu ve kısa adı ‘BURSKOOP’ olan Sınırlı Sorumlu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi tarafından öğrencilere burs verileceği kamuoyuna duyurulmuştu. Mart ayından itibaren 4 ay boyunca aylık 500’er TL nakdi yardımın yapılacağı burslar için kısa sürede 10 bin 332 üniversiteli genç başvuru yaptı.
Başvuruları büyük bir titizlikle incelenen ve ihtiyaç durumlarına göre puanlandırılan üniversiteli gençlerden hak sahibi 3 bin kişi belirlendi.
Burs alacak öğrencilerin isimleri, burskoop.com adresi üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Bu yıl mart, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan, önümüzdeki yıl ise 8 ay boyunca aylık 500’er TL şeklinde verilecek bursların ödemesine hemen başlanacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklama, her zaman gençlerin yanında olduklarını hatırlatarak, verecekleri bursların hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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